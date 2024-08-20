KGPAA Mankunegara X Minta Perkembangan Digital Harus Berpadu dengan Tradisi dan Budaya

SOLO - Pengageng Pura Mangkunegaran Solo, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara X mengungkapkan perkembangan digital seharusnya berpadu dengan tradisi dan budaya lokal, bukan justru mencabutnya dari akar.

Mangkunagara X, menegaskan pentingnya peran kebudayaan dalam mendukung pengembangan ekosistem digital yang berkelanjutan. Menurut dia, dengan memadukan tradisi budaya dengan inovasi teknologi, Solo dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan digital sambil tetap menghargai dan melestarikan warisan lokal.

“Ini adalah momen penting di mana kita dapat bercerita tentang visi dan misi kami di Mangkunegaran. Kami berharap melalui acara ini, kami bisa meletakkan dasar yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah, dengan kebudayaan sebagai fondasi utama,” kata K.G.P.A.A Mangkunegara X, saat membuka acara Mangkunegaran Digital Day 2024, yang mengusung tema ‘Solo Digital Hub: Merintis Jalan Menuju Pusat Digital Berkelanjutan’, di Pendopo Mangkunegaran.

Menurut laporan East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2024, Solo yang merupakan bagian dari Jawa Tengah, menunjukkan potensi signifikan dalam meningkatkan daya saing digital, karena memegang peringkat 10 dari 38 provinsi.

Laporan tersebut menggarisbawahi bahwa Solo memiliki landasan yang kuat untuk berkembang menjadi pusat digital yang berkelanjutan, berkat upayanya dalam memadukan tradisi budaya dengan inovasi teknologi.

Diketahui, Mangkunegaran bersama dengan East Ventures, perusahaan venture capital terkemuka di Asia Tenggara, mengadakan acara “Mangkunegaran Digital Day 2024”, yang bertujuan untuk memfasilitasi diskusi mendalam mengenai strategi dan langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan untuk mempercepat transformasi digital di Solo.

Melalui acara Mangkunegaran Digital Day 2024, Solo menunjukkan langkah nyata menuju integrasi harmonis antara kekayaan budaya dan inovasi teknologi. Kolaborasi antara berbagai sektor ini diharapkan dapat memperkuat posisi Solo sebagai pusat digital, sekaligus menjadi contoh inspiratif bagi kota-kota lain dalam memanfaatkan teknologi untuk kemajuan ekonomi dan pelestarian budaya.