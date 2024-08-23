Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ribuan Demostran Tolak Revisi UU Pilkada Geruduk Gedung DPRD, Lumpuhkan Lalin Kota Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |16:02 WIB
Ribuan Demostran Tolak Revisi UU Pilkada Geruduk Gedung DPRD, Lumpuhkan Lalin Kota Malang
Demo tolak RUU Pilkada di Kota Malang. (Foto: Okezone/Avirista M)
KOTA MALANG - Ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil di Kota Malang turun ke jalan menentang kebijakan DPR RI yang membahas Revisi Undang-undang Pilkada. Mereka yang tergabung dalam satu aliansi mendatangi kawasan Bundaran Tugu Malang, pada Jumat sore (23/8/2024).

Ribuan massa melakukan aksi longmarch atau aksi jalan kaki dari kawasan Stadion Gajayana, Kota Malang, ke Bundaran Tugu Malang. Peserta aksi demonstrasi mulai berdatangan sekitar pukul 14.55 WIB,.

Di antara para demonstran terdapat beberapa keluarga korban tragedi Kanjuruhan, elemen buruh, dosen, dan perwakilan gerakan masyarakat sipil se-Malang raya.

Mereka membawa ratusan spanduk, pamflet kecil dan bendera merah putih. Beberapa spanduk dan poster itu berisi kritikan ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan DPR RI.

Aksi demonstrasi ini membuat jalan protokol Kota Malang terutama di kawasan Bundaran Tugu Malang dialihkan. Penjagaan ketat aparat kepolisian, baik yang berseragam dan berpakaian preman juga terlihat di sekitar area demontrasi.

"Penundaan Revisi UU Pilkada yang tidak sesuai kuorum itu bukan tidak berarti menunda dan memberhentikan pengesahan RUU Pilkada. Semua bisa terjadi dan itu bisa mungkin terjadi disahkan," teriak orator demonstrasi gabungan tersebut.

Tampak aksi hingga pukul 15.28 WIB, masih cukup kondusif kendati demonstran terus mencoba merangsak masuk ke Gedung DPRD Kota Malang.

(Qur'anul Hidayat)

      
