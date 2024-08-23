Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Demo Besar-besaran di Mana-Mana, Ketua DPRD Lebak Unggah Garuda Biru Bertulis Indonesia Baik-Baik Saja

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |07:18 WIB
Demo Besar-besaran di Mana-Mana, Ketua DPRD Lebak Unggah Garuda Biru Bertulis Indonesia Baik-Baik Saja
Unggahan Ketua DPRD Lebak diserang warganet (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

LEBAK - Ketua DPRD Kabupaten Lebak, M. Agil Zulfikar jadi sasaran kemarahan warganet di dunia maya, Jumat (23/8/2024). Kolom komentar akun pribadi Agil ramai-ramai diserbu netizen.

Hal itu terjadi setelah Agil mengunggah gambar Garuda Pancasila berlatar belakang biru bertuliskan 'Indonesia Baik-baik Saja'. 

Postingan politikus Partai Gerindra itu berbanding terbalik dengan trending yang tengah terjadi. Sebab, lini massa dibanjiri oleh seruan 'Peringatan Darurat' dengan gambar serupa yang menjadi ajakan warganet untuk mengawal putusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah.

Selain itu, demo besar-besaran terjadi di mana-mana menolak pembahasan RUU Pilkada yang dilakukan DPR RI. Walau akhirnya, pembahasan RUU Pilkada itu dibatalkan. 

Dilihat MNC Media, postingan tersebut sudah mendapat ratusan komentar netizen yang hampir semuanya mempertanyakan dan mengkritik postingan Agil yang menyebut 'Indonesia Baik-baik Saja'.

"Kocak, ketua DPRD tidak paham situasi negara saat ini sedang tidak baik2 saja, saya sebagai warga Lebak merasa malu," tulis akun @irwan****.

"Demokrasi diacak-acak dibilang gapapa, agak laen nian bapak ini," kata @kholis***.

"Jelas-jelas Indonesia sedang tidak baik-baik saja," kata @sinta***.

 

Telusuri berita news lainnya
