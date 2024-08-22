Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

15 Mahasiswa Jadi Korban Demo Tolak Pengesahan RUU Pilkada, Polisi Bertindak Represif!

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |19:33 WIB
15 Mahasiswa Jadi Korban Demo Tolak Pengesahan RUU Pilkada, Polisi Bertindak Represif!
15 Mahasiswa Jadi Korban Demo Tolak Pengesahan RUU Pilkada/Okezone
A
A
A

SEMARANG – Sebanyak 15 mahasiswa dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Roemani Semarang akibat aksi demo Revisi UU Pilkada yang ricuh di depan Gedung DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis (22/8/2024). Polisi bertindak represif saat mengamankan aksi unjuk rasa. 

Humas RS Roemani Semarang membenarkan mahasiswa yang menjadi korban tersebut. Seluruh korban berasal dari berbagai kampus di Kota Semarang.

“Data terupdate jumlah 15 pasien yang masuk di IGD,” kata Staf Humas RS. Roemani Semarang Sigit Budiarto.

Dalam aksi demo siang tadi di sekitaran Jalan Pahlawan Kota Semarang, diikuti sekira 2.000 mahasiswa dari berbagai kampus. Massa aksi sempat merobohkan pagar belakang gedung DPRD Jateng, yang berseberangan dengan Taman Indonesia Kaya.

Aksi yang makin memanas memaksa polisi beberapa kali menembakkan gas air mata. Akibatnya massa kocar-kacir menyelamatkan diri. Sejumlah wartawan juga terdampak gas air mata tersebut.

Tim hukum massa aksi Syamsuddin Arif dari LBH Semarang menyebut lebih dari 15 orang yang jadi korban.

“Berdasarkan data sementara yang dhimpun, setidaknya ada 26 orang yang jadi korban. Namun, tidak semuanya dibawa ke rumah sakit,” kata dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/337/3055953/ruu_pilkada-aBSJ_large.jpg
Kronologi Anak Machica Mochtar Merasa Dilecehkan Usai Diminta Lepas Celana oleh Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/338/3055745/anak_machica_mochtar_dapat_kekerasan_dari_oknum_aparat_saat_demo_tolak_ruu_pilkada-SG2w_large.jpg
3 Fakta Anak Machica Mochtar Dapat Kekerasan dari Oknum Aparat saat Demo Tolak RUU Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/337/3055402/ruu_pilkada-pBGs_large.jpg
Anaknya Alami Kekerasan dan Pelecehan saat Demo RUU Pilkada, Machica Mochtar: Kita Ikhlas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/337/3055146/jokowi-McRY_large.jpg
Jokowi Minta Polisi Segera Bebaskan Pendemo Tolak RUU Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/337/3055064/jokowi-Ma3T_large.jpg
Heboh Isu Jokowi dan Prabowo Pecah Kongsi Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054073/demo_ruu_pilkada-EeAg_large.jpg
Tokoh Bangsa Sampaikan Tiga Kesimpulan Sikapi Gerakan Penolakan Revisi UU Pilkada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement