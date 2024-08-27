Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Isu Jokowi dan Prabowo Pecah Kongsi Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |17:07 WIB
Jokowi dan Prabowo/Antara
Jokowi dan Prabowo/Antara
A
A
A

JAKARTA - Pihak Istana menanggapi rumor keretakan hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto usai tidak disahkannya revisi Undang-Undang Pilkada. DPR membatalkan pengesahan RUU Pilkada dan selanjutnya merujuk kepada peraturan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi  menepis kabar retaknya hubungan Presiden Jokowi dengan Prabowo. Menurut Hasan saat ini keduanya masih terlihat mesra.

"Tidak benar sama sekali, Pak Prabowo sebagai Presiden elect, dengan Pak Jokowi sebagai Presiden yang masih menjabat hari ini hubungannya sangat baik, sangat mesra," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Hasan menjelaskan bahwa isu mengenai keretakan hubungan Jokowi dan Prabowo merupakan bagian dari bunga-bunga demokrasi.

"Dan kalau ada isu-isu di luar buat kita itu mungkin bagian dari bunga-bunga demokrasi lah. Ya kadang-kadang kan kalau tidak ada isu tidak hangat politik kita, kira-kira seperti itu," jelasnya.

Meski begitu, Hasan menekankan bahwa hubungan antara Jokowi dan Prabowo saat ini masih dalam keadaan baik. "Tapi tidak ada isu sama sekali antara hubungan Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo, tidak ada isu sama sekali,"pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
