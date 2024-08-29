3 Fakta Anak Machica Mochtar Dapat Kekerasan dari Oknum Aparat saat Demo Tolak RUU Pilkada

Anak Machica Mochtar Dapat Kekerasan dari Oknum Aparat saat Demo Tolak RUU Pilkada (Foto: istimewa/Okezone)

JAKARTA - Anak Machica Mochtar, Iqbal Ramadhan, sudah pulang ke rumah setelah sempat diamankan saat demo Revisi Undang Undang (RUU) Pilkada 2024 di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (21/8/2024) lalu.

Okezone merangkum fakta-fakta putra Machica Mochtar dapat kekerasan saat ditangkap oknum aparat. Berikut ulasannya:

1. Iqbal Ramadhan Beberkan Kekerasan yang Dilakukan Oknum Petugas

Dalam acara Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono yang tayang di iNews TV, Selasa (27/8/2024), Iqbal tak sungkan membeberkan dugaan kekerasan yang dialami dari oknum petugas.

"Ya sempat mengalami kekerasan dan juga ditahan, jadi waktu saya ditangkap ingin ditahan, bahasanya sih diamankan ya, saya mengalami berbagai banyak kekerasan gitu, di tempat unjuk rasa," kata Iqbal Ramadhan.

2. Iqbal Ramadhan Diduga Alami Pelecehan Seksual

Selain kekerasan, Iqbal mengklaim mengalami pelecehan. Sebab, ia diminta membuka celana dan berjongkok di keramaian.

"Dan juga saya merasa dilecehkan karena diminta untuk membuka celana saya pada saat diamankan," jelas dia.

"Ya saya lakukan karena begitu banyak aparat keamanan yang memaki-maki saya dari TNI Polri. Saya diminta untuk jongkok, kemudian rambut saya ditarik dari belakang, ditempeleng sekali," tambahnya.