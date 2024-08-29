Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Fakta Anak Machica Mochtar Dapat Kekerasan dari Oknum Aparat saat Demo Tolak RUU Pilkada

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |06:00 WIB
3 Fakta Anak Machica Mochtar Dapat Kekerasan dari Oknum Aparat saat Demo Tolak RUU Pilkada
Anak Machica Mochtar Dapat Kekerasan dari Oknum Aparat saat Demo Tolak RUU Pilkada (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anak Machica Mochtar, Iqbal Ramadhan, sudah pulang ke rumah setelah sempat diamankan saat demo Revisi Undang Undang (RUU) Pilkada 2024 di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (21/8/2024) lalu.

Okezone merangkum fakta-fakta putra Machica Mochtar dapat kekerasan saat ditangkap oknum aparat. Berikut ulasannya:

1. Iqbal Ramadhan Beberkan Kekerasan yang Dilakukan Oknum Petugas

Dalam acara Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono yang tayang di iNews TV, Selasa (27/8/2024), Iqbal tak sungkan membeberkan dugaan kekerasan yang dialami dari oknum petugas.

"Ya sempat mengalami kekerasan dan juga ditahan, jadi waktu saya ditangkap ingin ditahan, bahasanya sih diamankan ya, saya mengalami berbagai banyak kekerasan gitu, di tempat unjuk rasa," kata Iqbal Ramadhan.

2. Iqbal Ramadhan Diduga Alami Pelecehan Seksual

Selain kekerasan, Iqbal mengklaim mengalami pelecehan. Sebab, ia diminta membuka celana dan berjongkok di keramaian.

"Dan juga saya merasa dilecehkan karena diminta untuk membuka celana saya pada saat diamankan," jelas dia.

"Ya saya lakukan karena begitu banyak aparat keamanan yang memaki-maki saya dari TNI Polri. Saya diminta untuk jongkok, kemudian rambut saya ditarik dari belakang, ditempeleng sekali," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/337/3055953/ruu_pilkada-aBSJ_large.jpg
Kronologi Anak Machica Mochtar Merasa Dilecehkan Usai Diminta Lepas Celana oleh Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/337/3055402/ruu_pilkada-pBGs_large.jpg
Anaknya Alami Kekerasan dan Pelecehan saat Demo RUU Pilkada, Machica Mochtar: Kita Ikhlas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/337/3055146/jokowi-McRY_large.jpg
Jokowi Minta Polisi Segera Bebaskan Pendemo Tolak RUU Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/337/3055064/jokowi-Ma3T_large.jpg
Heboh Isu Jokowi dan Prabowo Pecah Kongsi Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054073/demo_ruu_pilkada-EeAg_large.jpg
Tokoh Bangsa Sampaikan Tiga Kesimpulan Sikapi Gerakan Penolakan Revisi UU Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3053960/ruu_pilkada-XRoQ_large.jpg
Dihujat Usai Pamer Foto Bareng Gibran dan Zulhas, Raffi Ahmad Kini Ngaku Dukung Putusan MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement