Bus Angkut 40 Penumpang Jatuh ke Sungai, 14 Orang Tewas

Setidaknya 14 orang tewas setelah sebuah bus yang membawa penumpang dari India jatuh ke sungai di Nepal (Foto: ANI)

NEPAL – Setidaknya 14 orang tewas setelah sebuah bus yang membawa penumpang dari India jatuh ke sungai di Nepal. Menurut laporan, ada sekitar 40 orang di dalam bus yang sedang dalam perjalanan ke ibu kota Nepal, Kathmandu, dari Pokhara,

Operasi penyelamatan sedang berlangsung di lokasi kecelakaan di tepi sungai Marsyangdi di distrik Tanahun. Penyebab kecelakaan dan identitas para korban belum dikonfirmasi. "Bus dengan plat nomor UP FT 7623 itu jatuh ke sungai dan tergeletak di tepi sungai," terang kantor berita ANI mengutip pernyataan Deepkumar Raya, seorang pejabat senior polisi dari Tanahun. Kendaraan itu terdaftar di negara bagian Uttar Pradesh di India utara.

Wakil Kepala Menteri Devendra Fadnavis dari negara bagian Maharashtra di bagian barat mengatakan bahwa beberapa korban berasal dari negara bagian tersebut.

"Kami sedang berkomunikasi dengan pemerintah Uttar Pradesh untuk membawa jenazah korban ke Maharashtra dengan berkoordinasi dengan pemerintah Nepal," tulisnya di X (sebelumnya Twitter).

Video dari lokasi kecelakaan menunjukkan sisa-sisa bus yang hancur tergeletak di dasar lereng berbukit, di samping sungai yang mengalir deras. Petugas penyelamat terlihat mencari korban selamat di antara reruntuhan.