INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Wisatawan Alami Serangan Jantung saat Tracking ke Pulau Padar, Tim SAR Evakuasi

Apolinaris Lake , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |17:29 WIB
Wisatawan Alami Serangan Jantung saat <i>Tracking</i> ke Pulau Padar, Tim SAR Evakuasi
Evakuasi wisatawan alami serangan jantung. (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

LABUAN BAJO - Tim SAR Gabungan mengevakuasi wisatawan asal Makassar bernama Andi Rahmi Ainun Kirana yang mengalami serangan jantung saat tracking di bukit Pulau Padar Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Minggu (25/8/2024)

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere Supriyanto Ridwan menginformasikan, korban mengalami serangan jantung dan hampir pingsan saat tracking ke puncak bukit Pulau Padar, pukul 10.30 Wita.

Pasca-kejadian tersebut, perusahaan tempat korban bekerja langsung mencarter kapal untuk mengevakuasi korban ke Labuan Bajo.

Selanjutnya korban dievakuasi Tim SAR Gabungan dari Pos SAR Manggarai Barat, KSOP Labuan Bajo, Polair Polda NTT, dan Polres Manggarai Barat dan Tim Kesehatan Pelabuhan Marina. Tim  menyiapkan ambulans dan alat bantu medis. 

Sekitar pukul 11.30 Wita korban sampai di Pelabuhan Marina dengan kondisi sangat lemas dan dibawa ke RS. Siloam untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

(Qur'anul Hidayat)

      
