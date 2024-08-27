Diusung Perindo, Maesyal Rasyid Ajak Masyarakat Turut Bangun Kabupaten Tangerang

JAKARTA - DPP Partai Perindo resmi memberikan dukungannya pada Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah untuk maju di Pilbup Tangerang 2024, sebagai Cabup dan Cawabup Tangerang. Maesyal Rasyid pun mengajak semua lapisan masyarakat untuk turut membangun Kabupaten Tangerang ke depannya.

"Salah satu upaya dari saya dan Ibu Intan ini mengajak masyarakat tuk bersama-sama keterlibatannya membangun Kabupaten Tangerang," ujar Rasyid di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

Menurutnya, membangun kemajuan Kabupaten Tangerang tak mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah belaka. Namun, masyarakat pun harus turut terlibat dalam prosesnya sehingga wilayah tercintanya itu bisa maju dan berkembang lebih baik lagi.

"Tak bisa itu selesai oleh pemerintah saja pembangunan di Tangerang, harus ada keterlibatan dari masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Tangerang," tuturnya.