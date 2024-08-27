Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Perindo Resmi Dukung Bobby Nasution dan 24 Paslon Kepala Daerah di Pilkada Sumut 2024

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |02:37 WIB
Perindo Resmi Dukung Bobby Nasution dan 24 Paslon Kepala Daerah di Pilkada Sumut 2024
DPW Partai Perindo Sumatera Utara (Okezone.com/Wahyudi)
A
A
A

MEDAN - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi mendukung pasangan Muhammad Bobby Afif Nasution dan Surya di Pilgub Sumatera Utara 2024. Selain itu, partai dipimpin Angela Tanoesoedibjo juga memberi dukungan kepada 24 pasangan calon kepala daerah tingkat kabupaten dan kota di Sumut yang akan berlaga di pilkada serantak.

Nama Bobby Nasution-Surya termaktub dalam surat B-Persetujuan Parpol KWK yang dikeluarkan Partai Perindo. Surat itu disampaikan kepada awak media di Kantor Sekretariat DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Senin (26/8/2024) petang.

Hadir saat penyampaian itu, Ketua DPW Perindo Sumut, Dr. Jonius Taripar Parsaoran (JTP), Wakil Ketua Iskandar, Wakil Sekretaris Wilayah Donna Yulietta Siagian, Bendaraha Januazir Chuwardi dan Wakil Sekretaris Budianta Tarigan serta para Ketua DPD Perindo se-Sumatera Utara. 

Ketua DPW Perindo Sumut, JTP Hutabarat, mengatakan penetapan dukungan kepada pasangan Bobby Nasution-Surya ini dilakukan setelah menjalani proses dinamika yang cukup tinggi di internal partai. Apalagi sebelumnya Perindo juga sudah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Eddy Rahmayadi, bakal calon yang hampir pasti menjadi lawan Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024.

"Tentunya ada dinamika yang cukup tinggi. Kita tentunya memiliki kepentingan sendiri dan ingin memenangkan kontestasi ini," kata JTP.

Selain kepada pasangan Bobby Nasution-Surya, Perindo juga telah mengeluarkan B-Persetujuan Parpol KWK untuk pemilihan kepala daerah di 24 daerah kabupaten/kota di Sumatra Utara. Termasuk di Tapanuli Utara, Labuhanbatu Selatan dan Humbang Hasundutan di mana Perindo mengusung kadernya sendiri.

"Target kita menang di 70 persen daerah yang kita ikut mengusung pasangan calonnya," tegas JTP.

Berikut pasangan calon yang mendapatkan B-Persetujuan Parpol KWK dari Perindo di Sumatra Utara.

1. Sumatera Utara (1 kursi)
Gubernur : Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M
Wakil Gubernur : H. Surya, B.Sc

2. Medan (1 kursi)
Calon Walikota : Rico Tri Putra Bayu Waas
Calon Wakil Walikota : H. Zakiyuddin Harahap

3. Deli Serdang (1 kursi)
Calon Bupati : Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar
Calon Wakil Bupati : Bayu Sumantri Agung

4. Tebing Tinggi (2 kursi)
Calon Walikota : H. Iman Irdian Saragih, S.E
Calon Wakil Walikota : H. Chairul Mukmin Tambunan, SE

5. Batu Bara (1 kursi)
Calon Bupati : Baharuddin Siagian, SH., M.Si
Calon Wakil Bupati : Syafrizal

6. Tanjung Balai (1 kursi)
Calon Walikota : Drs. H. Waris Tholib
Calon Wakil Walikota : Rolel Harahap

7. Labuhanbatu (3 kursi)
Calon Bupati : Hendri Syahputra Daulay
Calon Wakil Bupati : Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M

8. Labuhanbatu Selatan (5 kursi)
Calon Bupati : Fery Sahputra Simatupang, SH
Calon Wakil Bupati : Syahdian Purba Siboro, S.H

9. Mandailing Natal (1 kursi)
Calon Bupati : Saipullah Nasution, SH
Calon Wakil Bupati : Atika Azmi Utammi, B.App.Fin, M.Fin

10. Padang Lawas Utara (2 kursi)
Calon Bupati : Hariro Harahap, SE., M.Si
Calon Wakil Bupati : Muhammad Yusuf Pasaribu, S.Pd., M.M

11. Padangsidimpuan (2 kursi)
Calon Walikota : Dr. Hapendi Harahap, SH., SpN., MH
Calon Wakil Walikota : G. Nauli Hamonangan Nasution

12. Gunungsitoli (2 kursi)
Calon Walikota : Sowa’a Laoli, S.E., M.Si
Calon Wakil Walikota : Marthinus Lase

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861//perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718//banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187614//gubernur_sumut_bobby_nasution_rapat_darurat_di_tapteng-Zack_large.jpg
Bobby Nasution Rapat Darurat dengan Menteri ESDM, Targetkan Listrik Tapteng Segera Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187577//perindo-M6UB_large.jpg
Jakarta Kerap Banjir, Legislator Perindo Ingatkan Warga Tak Buang Sampah Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187563//perindo-T6sb_large.jpg
Didatangi KPUD Jakbar, Ketua DPD Perindo Jakbar: Kita Bersinergi demi Kelancaran Pemilu Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187558//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-g7iG_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Serahkan Kursi Roda ke Warga Cengkareng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement