Perindo Resmi Dukung Bobby Nasution dan 24 Paslon Kepala Daerah di Pilkada Sumut 2024

MEDAN - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi mendukung pasangan Muhammad Bobby Afif Nasution dan Surya di Pilgub Sumatera Utara 2024. Selain itu, partai dipimpin Angela Tanoesoedibjo juga memberi dukungan kepada 24 pasangan calon kepala daerah tingkat kabupaten dan kota di Sumut yang akan berlaga di pilkada serantak.

Nama Bobby Nasution-Surya termaktub dalam surat B-Persetujuan Parpol KWK yang dikeluarkan Partai Perindo. Surat itu disampaikan kepada awak media di Kantor Sekretariat DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Senin (26/8/2024) petang.

Hadir saat penyampaian itu, Ketua DPW Perindo Sumut, Dr. Jonius Taripar Parsaoran (JTP), Wakil Ketua Iskandar, Wakil Sekretaris Wilayah Donna Yulietta Siagian, Bendaraha Januazir Chuwardi dan Wakil Sekretaris Budianta Tarigan serta para Ketua DPD Perindo se-Sumatera Utara.

Ketua DPW Perindo Sumut, JTP Hutabarat, mengatakan penetapan dukungan kepada pasangan Bobby Nasution-Surya ini dilakukan setelah menjalani proses dinamika yang cukup tinggi di internal partai. Apalagi sebelumnya Perindo juga sudah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Eddy Rahmayadi, bakal calon yang hampir pasti menjadi lawan Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024.

"Tentunya ada dinamika yang cukup tinggi. Kita tentunya memiliki kepentingan sendiri dan ingin memenangkan kontestasi ini," kata JTP.

Selain kepada pasangan Bobby Nasution-Surya, Perindo juga telah mengeluarkan B-Persetujuan Parpol KWK untuk pemilihan kepala daerah di 24 daerah kabupaten/kota di Sumatra Utara. Termasuk di Tapanuli Utara, Labuhanbatu Selatan dan Humbang Hasundutan di mana Perindo mengusung kadernya sendiri.

"Target kita menang di 70 persen daerah yang kita ikut mengusung pasangan calonnya," tegas JTP.

Berikut pasangan calon yang mendapatkan B-Persetujuan Parpol KWK dari Perindo di Sumatra Utara.

1. Sumatera Utara (1 kursi)

Gubernur : Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M

Wakil Gubernur : H. Surya, B.Sc

2. Medan (1 kursi)

Calon Walikota : Rico Tri Putra Bayu Waas

Calon Wakil Walikota : H. Zakiyuddin Harahap

3. Deli Serdang (1 kursi)

Calon Bupati : Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar

Calon Wakil Bupati : Bayu Sumantri Agung

4. Tebing Tinggi (2 kursi)

Calon Walikota : H. Iman Irdian Saragih, S.E

Calon Wakil Walikota : H. Chairul Mukmin Tambunan, SE

5. Batu Bara (1 kursi)

Calon Bupati : Baharuddin Siagian, SH., M.Si

Calon Wakil Bupati : Syafrizal

6. Tanjung Balai (1 kursi)

Calon Walikota : Drs. H. Waris Tholib

Calon Wakil Walikota : Rolel Harahap

7. Labuhanbatu (3 kursi)

Calon Bupati : Hendri Syahputra Daulay

Calon Wakil Bupati : Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M

8. Labuhanbatu Selatan (5 kursi)

Calon Bupati : Fery Sahputra Simatupang, SH

Calon Wakil Bupati : Syahdian Purba Siboro, S.H

9. Mandailing Natal (1 kursi)

Calon Bupati : Saipullah Nasution, SH

Calon Wakil Bupati : Atika Azmi Utammi, B.App.Fin, M.Fin

10. Padang Lawas Utara (2 kursi)

Calon Bupati : Hariro Harahap, SE., M.Si

Calon Wakil Bupati : Muhammad Yusuf Pasaribu, S.Pd., M.M

11. Padangsidimpuan (2 kursi)

Calon Walikota : Dr. Hapendi Harahap, SH., SpN., MH

Calon Wakil Walikota : G. Nauli Hamonangan Nasution

12. Gunungsitoli (2 kursi)

Calon Walikota : Sowa’a Laoli, S.E., M.Si

Calon Wakil Walikota : Marthinus Lase