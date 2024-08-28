Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Konfirmasi Gunakan Rudal HIMARS AS untuk Hancurkan Jembatan Kursk Rusia

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |18:24 WIB
Ukraina Konfirmasi Gunakan Rudal HIMARS AS untuk Hancurkan Jembatan Kursk Rusia
Ukraina telah mengonfirmasi penggunaan rudal HIMARS Amerika Serikat (AS) untuk menghancurkan jembatan di Kursk (Foto: AP)
UKRAINA Ukraina telah mengonfirmasi penggunaan rudal HIMARS Amerika Serikat (AS) untuk menghancurkan jembatan di Kursk. Rusia mengatakan bahwa persenjataan Barat, termasuk tank Inggris dan sistem roket AS, telah digunakan oleh Ukraina di Kursk.

Washington mengatakan tidak diberi tahu tentang rencana Ukraina sebelum serangan mendadak ke Kursk. Amerika Serikat juga mengatakan tidak ikut serta dalam operasi tersebut.

Kepala intelijen luar negeri Putin, Sergei Naryshkin, mengatakan pada Selasa (27/8/2024)bahwa Moskow tidak percaya pernyataan Barat bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan serangan Kursk. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan keterlibatan AS adalah fakta yang jelas.

The New York Times melaporkan bahwa AS dan Inggris memberi Ukraina citra satelit dan informasi lain tentang wilayah Kursk beberapa hari setelah serangan Ukraina.

The Times mengatakan bahwa intelijen tersebut ditujukan untuk membantu Ukraina melacak bala bantuan Rusia dengan lebih baik.

 

