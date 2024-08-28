Peristiwa 28 Agustus, Erdogan Jadi Presiden Turki

SEJUMLAH peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri pada tanggal 28 Agustus tiap tahunnya. Di antaranya adalah, pelantikan Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden Turki.

Berikut ini sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 28 Agustus yang dirangkum dari Wikipedia, antara lain:

1. Recep Tayyip Erdogan Jadi Presiden Turki

Erdogan adalah seorang politikus Turki yang menjabat sebagai Presiden Turki sejak 28 Agustus 2014. Sebelumnya, ia menjabat Perdana Menteri Turki sejak 14 Maret 2003.

Ia juga seorang pimpinan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP, atau Partai Keadilan dan Pembangunan). Pada tahun 2010, Erdoğan terpilih sebagai muslim 2 paling berpengaruh di dunia.

2. Kelahiran Pemain Bola Ismed Sofyan

Ismed Sofyan lahir di Manyak Payed, Aceh Tamiang, 28 Agustus 1979, adalah pemain Persija dan tim nasional Indonesia. Posisi utamanya adalah bek kanan walaupun ia mampu juga bermain sebagai bek sayap kiri, pengatur serangan (playmaker), gelandang bertahan atau penyerang.

Ismed Sofyan dianggap mempunyai kelebihan pada tendangan bebasnya yang terukur serta umpan silangnya yang akurat. Ia dijuluki Sergio Ramos Indonesia.

3. Pemain Catur Indonesia Edhi Handoko Lahir

Grand Master Edhi Handoko telah menorehkan prestasi baik nasional maupun internasional dan catatan prestasi terbaiknya dibuat saat meraih gelar Grand Master tahun 1994 dengan rating Elo 2.495. Ia meraih gelar Master Nasional pada tahun 1978, dilanjutkan Master FIDE dan Master Internasional pada tahun 1982.

Handoko pernah empat kali menjadi juara nasional, yaitu pada tahun 1978, 1979, 1984 dan 1991. Ia juga merebut medali emas PON 1985 baik di perorangan maupun beregu dan merebut emas di nomor beregu pada PON 2004.