Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Partai Perindo Dukung Kustini-Sukamto di Pilbup Sleman

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |18:19 WIB
Partai Perindo Dukung Kustini-Sukamto di Pilbup Sleman
Partai Perindo dukung Kustini-Sukamto di Pilbup Sleman (Foto: Erfan Erlin/Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Partai Perindo mengeluarkan rekomendasi pada Kustini Sri Purnomo-Sukamto untuk maju menjadi calon bupati-wakil bupati di Pilkada Sleman 2024. Partai Perindo bakal bersama PAN bahu-membahu memenangkan Kustini Sukamto. 

Ketua DPD Partai Perindo Sleman, Aswin Hudayan menyatakan, Partai Perindo Sleman akhirnya memutuskan mendukung pasangan calon bupati Kustini Sri Purnomo dan calon wakil Bupati Sukamto. Partainya sepakat mendukung Kustini-Sukamto karena sejumlah alasan.

"Beliau (Kustini) ini Petahana. Dan di bawah kepemimpinan Kustini, Sleman menjadi Kabupaten yang terdepan di DIY," kata dia. 

Petahana perlu didukung kembali untuk maju dalam bursa Pilkada kali ini agar mampu melanjutkan beberapa program yang sudah berjalan dengan baik. Terlebih visi misi Kustini dalam pengembangan dan memajukan UMKM di Kabupaten Sleman termasuk luar biasa. 

Hal ini menurut Haswin, sejalan dengan visi misi Partai Perindo yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan kegiatan berbasis UMKM. Di samping juga ada program smart city yang patut dilanjutkan. 

"Hampir 100% Padukuhan sudah menerima akses internet gratis untuk segala kelancaran. Maka ini harus diteruskan agar 100 persen Padukuhan menikmati internet gratis," tambahnya.

Selain itu, lanjut dia, dari beberapa hasil survei kepuasaan masyarakat terhadap kinerja beliau relatif masih tinggi. Hal itu berarti masih banyak masyarakat yang puas dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Kustini. 
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068993/konsolidasi_pemenangan_di_pilkada_ntb-2vI6_large.png
Waketum Perindo: Survei Menunjukkan Hasil Positif Calon di Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068992/konsolidasi_perindo_di_pilkada_ntb-PBE0_large.png
Harapan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068990/konsolidasi_pemenangan_perindo_di_pilkada_ntb-NDor_large.png
Konsolidasi Pilkada NTB, Waketum Perindo Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068986/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-yhRu_large.png
Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Sitti Rohmi: Menambah Semangat Menangkan Pilkada 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068984/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-5aXq_large.png
Calon Kepala Daerah di NTB Termotivasi Menang Usai Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068980/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-xnJz_large.png
Pesan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement