Partai Perindo Dukung Kustini-Sukamto di Pilbup Sleman

YOGYAKARTA - Partai Perindo mengeluarkan rekomendasi pada Kustini Sri Purnomo-Sukamto untuk maju menjadi calon bupati-wakil bupati di Pilkada Sleman 2024. Partai Perindo bakal bersama PAN bahu-membahu memenangkan Kustini Sukamto.

Ketua DPD Partai Perindo Sleman, Aswin Hudayan menyatakan, Partai Perindo Sleman akhirnya memutuskan mendukung pasangan calon bupati Kustini Sri Purnomo dan calon wakil Bupati Sukamto. Partainya sepakat mendukung Kustini-Sukamto karena sejumlah alasan.

"Beliau (Kustini) ini Petahana. Dan di bawah kepemimpinan Kustini, Sleman menjadi Kabupaten yang terdepan di DIY," kata dia.

Petahana perlu didukung kembali untuk maju dalam bursa Pilkada kali ini agar mampu melanjutkan beberapa program yang sudah berjalan dengan baik. Terlebih visi misi Kustini dalam pengembangan dan memajukan UMKM di Kabupaten Sleman termasuk luar biasa.

Hal ini menurut Haswin, sejalan dengan visi misi Partai Perindo yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan kegiatan berbasis UMKM. Di samping juga ada program smart city yang patut dilanjutkan.

"Hampir 100% Padukuhan sudah menerima akses internet gratis untuk segala kelancaran. Maka ini harus diteruskan agar 100 persen Padukuhan menikmati internet gratis," tambahnya.

Selain itu, lanjut dia, dari beberapa hasil survei kepuasaan masyarakat terhadap kinerja beliau relatif masih tinggi. Hal itu berarti masih banyak masyarakat yang puas dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Kustini.



(Arief Setyadi )