Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Daftar Pilwalkot Batu, Krisdayanti-Dewa Diusung 11 Parpol Termasuk Perindo

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |11:45 WIB
Daftar Pilwalkot Batu, Krisdayanti-Dewa Diusung 11 Parpol Termasuk Perindo
Krisdayanti-Kresna Dewanata Phrosak atau Dewa daftar Pilwalkot Batu (Foto: Avirista M/Okezone)
A
A
A

KOTA BATU - Krisdayanti, artis dan diva pop Indonesia resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu sebagai bakal calon wali kota di Pilkada Kota Batu 2024. KD, sapaan akrabnya berpasangan dengan Kresna Dewanata Phrosakh, atau yang akrab disapa Dewa.

Krisdayanti mengaku lega dan terhormat sekali diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri ke KPU Kota Batu, untuk berkontestasi di Pilihan Wali (Pilwali) Kota Batu, berpasangan dengan Kresna Dewanata Phrosakh. 

"Tentunya tidaklah mudah bagi kami hingga kami bisa melangkah, tanpa ada arahan bimbingan dan kerja sama politik yang baik antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem, bersama 9 partai non-parlemen yang kami sangat bangga dan sangat terhormat sekali," kata Krisdayanti, usai melakukan pendaftaran di KPU Kota Batu, Rabu pagi (28/8/2024).

Ia mengapresiasi dukungan dari partai politik pengusungnya, termasuk 9 partai politik non-parlemen yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Perindo, Hanura, Ummat, Gelora, PPP, Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Partai Garuda, dan Partai Buruh.

"Persiapan yang luar biasa, enggak kalah sama pawai artis loh mohon maaf," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement