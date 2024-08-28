Daftar Pilwalkot Batu, Krisdayanti-Dewa Diusung 11 Parpol Termasuk Perindo

KOTA BATU - Krisdayanti, artis dan diva pop Indonesia resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu sebagai bakal calon wali kota di Pilkada Kota Batu 2024. KD, sapaan akrabnya berpasangan dengan Kresna Dewanata Phrosakh, atau yang akrab disapa Dewa.

Krisdayanti mengaku lega dan terhormat sekali diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri ke KPU Kota Batu, untuk berkontestasi di Pilihan Wali (Pilwali) Kota Batu, berpasangan dengan Kresna Dewanata Phrosakh.

"Tentunya tidaklah mudah bagi kami hingga kami bisa melangkah, tanpa ada arahan bimbingan dan kerja sama politik yang baik antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem, bersama 9 partai non-parlemen yang kami sangat bangga dan sangat terhormat sekali," kata Krisdayanti, usai melakukan pendaftaran di KPU Kota Batu, Rabu pagi (28/8/2024).

Ia mengapresiasi dukungan dari partai politik pengusungnya, termasuk 9 partai politik non-parlemen yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Perindo, Hanura, Ummat, Gelora, PPP, Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Partai Garuda, dan Partai Buruh.

"Persiapan yang luar biasa, enggak kalah sama pawai artis loh mohon maaf," ucapnya.