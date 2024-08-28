Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Diiringi Ribuan Simpatisan, Krisdayanti Resmi Daftar Calon Wali Kota Batu ke KPU

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |11:16 WIB
Diiringi Ribuan Simpatisan, Krisdayanti Resmi Daftar Calon Wali Kota Batu ke KPU
Paslon Cawalkot Kota Batu Krisdayanti dan Kresna Dewanata Phrosakh ke KPU (foto: MPI/Avirista)
KOTA BATU - Krisdayanti resmi mendaftarkan diri ke KPU Kota Batu sebagai calon wali kota. Krisdayanti diva pop Indonesia yang berpasangan dengan Kresna Dewanata Phrosakh, diusung oleh koalisi dua partai politik yakni PDIP dan Partai Nasdem.

Rombongan Krisdayanti dan Kresna Dewanata Phrosakh atau yang akrab disapa Dewa ini tiba di Kantor KPU Kota Batu, di Jalan Sultan Agung, Kota Batu, pada Rabu pagi (28/8/2024), pukul 09.55 WIB.

KD, sapaan akrabnya mengendarai mobil jeep terbuka bersama pasangannya di depan sendiri. Pada mobil itu juga terlihat Ketua DPC PDI-P Kota Batu Punjul Santoso dan sekretaris DPC Partai NasDem Kota Batu.

Di belakangnya diiringi ribuan pendukung, dengan rombongan kesenian tradisional berupa bantengan dan jaranan, serta sound horeg. Tampak KD dan Dewa, sebagai bakal calon Wali Kota Batu, langsung turun dari mobil jeep.

Selanjutnya mereka langsung masuk ke area halaman KPU Kota Batu dan diberikan bunga sebagai tanda selamat datang. Saat masuk bakal pasangan calon (paslon) Wali Kota Batu dan Wakil Wali Kota ini berada di dalam kantor untuk menyerahkan berkas dokumen pencalonan, didampingi oleh sekitar 30 orang yang diperbolehkan masuk.

 

