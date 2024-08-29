Dukung Pasangan Ratu Zakiyah-Najib Hamas di Pilbup Serang, Perindo Ingin Ada Perubahan

SERANG - Pasangan Ratu Zakiyah - Najib Hamas maju di Pemilihan Bupati (Pilbup) Serang yang diusung sembilan partai politik yaitu PAN, PKS, Gerindra, Nasdem, PSI, PBB, Partai Perindo, Partai Prima, dan Partai Garuda. Perindo menyambut gembira proses pendaftaran tersebut.

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Serang, Fajar Janata mengatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan kepada Ratu Zakiyah - Najib Hamas karena ingin adanya perubahan di Kabupaten Serang. Dia melanjutkan, pasangan Ratu Zakiyah - Najib Hamas memiliki visi dan misi pro rakyat.

"Waktu pertama kali komunikasi dengan Pak Yandri Susanto sebagai Waketum PAN beberapa waktu lalu, beliau mengharapkan dukungan yang solid dari berbagai pihak, termasuk parpol. Karena menurut kami visi dan misi pasangan Ibu Ratu Zakiyah dan Pak Najib pro rakyat dan menginginkan Kabupaten Serang yang lebih baik," ujar Fajar seusai acara pendaftaran bakal calon Bupati Serang di KPU Kabupaten Serang, Kamis (29/8/2024).

Hal ini juga, lanjut Fajar, sebagai panggilan hati nurani Partai Perindo untuk bersama memperjuangkan kesejahteraan rakyat. DPP Partai Perindo, juga membebaskan para pengurus di daerah untuk mendukung atau berkoalisi dengan pasangan calon kepala daerah mana saja.

"Alhamdulillah, DPP Partai Perindo memberikan kebebasan kepada kami di daerah sebagai akar rumput memberikan dukungannya. Yang penting pasangan yang diusung benar-benar sejalan dengan visi dan misi partai yaitu memberikan kesejahteraan kepada rakyat," bebernya.