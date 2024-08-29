Diusung Perindo di Pilwalkot Bengkulu, Ini Program Unggulan Benny-Farizal

BENGKULU - Pasangan bakal pasangan calon (Pasbalon) Wali Kota dan Wali Kota Bengkulu Benny Suharto dan Farizal, mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kamis (29/8/2024). Paslon ini juga mendapatkan dukungan dari Partai Perindo.

Usai mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada serentak 2024, balon yang diusung partai berlambang rajawali mengembangkan sayap ini juga mendeklarasi diri bersama partai politik pengusung dan simpatisan di sport center, objek wisata pantai panjang Kota Bengkulu.

Balon Wali Kota Bengkulu, Benny yang diusung partai yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo ini mengatakan, ada beberapa program unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat Kota Bengkulu.

Seperti menjadikan Kota Bengkulu jauh lebih baik. Debgam visi-missi menjadikan ibu kota provinsi yang benar-benar bebas dari sampah dan bebas dari banjir

Lalu, balon yang diusung partai yang dikenal sebagai partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju ini juga memiliki program uang duka bagi warga Kota Bengkulu, merehab bangunan SD, SMP di atas 30 tahun, dan menggratiskan BPJS untuk masyarakat Kota Bengkulu.

"Uang duka itu akan kita berikan Ep2juta per kepala. Merehab bangunan SD, SMP sebab ada bangunan yang lebih tua dari umur saya. dan saya akan menggratiskan BPJS untuk semua masyarakat kota Bengkulu tanpa terkecuali," kata Benny, Kamis (29/8/2024).



(Fakhrizal Fakhri )