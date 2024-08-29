Perindo Usung Pasangan Rachmat-Tarmizi di Pilbup Bengkulu Tengah, Ini Program Unggulannya

BENGKULU - Partai Perindo mendukung pasangan bakal calon (balon) bupati - wakil bupati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, Rachmat Riyanto - Tarmizi di Pilbup Bengkulu Tengah, Kamis (29/8/2024). Pengurus partai berlambang rajawali mengembangkan sayap itu pun ikut mengantarkan paslon ini untuk mendaftarkan diri sebagai Pilkada 2024.

Selain itu, balon yang diusung partai yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan 9 partai lainnya itu juga diantarkan tidak kurang dari ribuan masyarakat Bengkulu Tengah dari berbagai daerah.

Balon Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Riyanto, yang diusung partai yang dikenal sebagai partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju ini mengatakan bahwa memiliki 5 program unggulan.

Mulai dari menciptakan jalan, memberikan kesehatan gratis, menganggarkan dana APBD di rumah sakit, bantuan peralatan sekolah gratis, pupuk gratis untuk ketahanan pangan, serta mewujudkan Bengkulu Tengah sebagai kota modern.

"Kami akan mewujudkan Bengkulu Tengah lebih maju. Kami memiliki 5 program unggulan," kata Rachmat, saat konpres, Kamis (29/8/2024).





(Fakhrizal Fakhri )