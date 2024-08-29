Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Usung Pasangan Rachmat-Tarmizi di Pilbup Bengkulu Tengah, Ini Program Unggulannya 

Demon Fajri , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |19:45 WIB
Perindo Usung Pasangan Rachmat-Tarmizi di Pilbup Bengkulu Tengah, Ini Program Unggulannya 
Perindo dukung Rachmat Riyanto - Tarmizi di Pilbup Bengkulu Tengah (Foto: MPI)
A
A
A

BENGKULU - Partai Perindo mendukung pasangan bakal calon (balon) bupati - wakil bupati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, Rachmat Riyanto - Tarmizi di Pilbup Bengkulu Tengah, Kamis (29/8/2024). Pengurus partai berlambang rajawali mengembangkan sayap itu pun ikut mengantarkan paslon ini untuk mendaftarkan diri sebagai Pilkada 2024.

Selain itu, balon yang diusung partai yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan 9 partai lainnya itu juga diantarkan tidak kurang dari ribuan masyarakat Bengkulu Tengah dari berbagai daerah. 

Balon Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Riyanto, yang diusung partai yang dikenal sebagai partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju ini mengatakan bahwa memiliki 5 program unggulan. 

Mulai dari menciptakan jalan, memberikan kesehatan gratis, menganggarkan dana APBD di rumah sakit, bantuan peralatan sekolah gratis, pupuk gratis untuk ketahanan pangan, serta mewujudkan Bengkulu Tengah sebagai kota modern. 

"Kami akan mewujudkan Bengkulu Tengah lebih maju. Kami memiliki 5 program unggulan," kata Rachmat, saat konpres, Kamis (29/8/2024). 


 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068993/konsolidasi_pemenangan_di_pilkada_ntb-2vI6_large.png
Waketum Perindo: Survei Menunjukkan Hasil Positif Calon di Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068992/konsolidasi_perindo_di_pilkada_ntb-PBE0_large.png
Harapan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068990/konsolidasi_pemenangan_perindo_di_pilkada_ntb-NDor_large.png
Konsolidasi Pilkada NTB, Waketum Perindo Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068986/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-yhRu_large.png
Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Sitti Rohmi: Menambah Semangat Menangkan Pilkada 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068984/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-5aXq_large.png
Calon Kepala Daerah di NTB Termotivasi Menang Usai Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068980/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-xnJz_large.png
Pesan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement