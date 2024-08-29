Uskup Agung Jakarta Sebut Kehadiran Paus Fransiskus Sangat Penting

JAKARTA - Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodj mengatakan bahwa kehadiran Paus Fransiskus cukup penting. Terutama untuk mempelajari teladan hidupnya.

"Kehadiran fisik paus Fransiskus di Indonesia itu sangat penting, yang tidak kalah penting mempelajari gagasan-gagasan, memperdalamnya dan bukan hanya ajaran-ajaran, tetapi juga karena teladan hidupnya,"ucap Ignatius Kardinal kepada wartawan di KWI, Jakarta, (28/8/2024).

Lebih lanjut, Paus Fransiskus kata dia telah melakukan transformasi institusi dalam gereja. "Kita bisa belajar dari Paus Fransiskus, Kita semua orang-orang beriman, iman yang otentik tandanya adalah transformasi pribadi akan berbuah pada transformasi institusi,"kata dia.

"Kalau proses ini berjalan di dalam bangsa Indonesia negara kita akan menjadi negara yang seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945,"kata dia.

Menurutnya sapapun mempunyai harapan hidup dalam damai dan sejahtera. "Paus Fransiskus menjadi tanda penghargaan, beliau kemana-mana keberpihakan kepada yang lemah," tuturnya.



(Khafid Mardiyansyah)