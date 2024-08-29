Operasi Pencarian Satu Korban Hilang Banjir Bandang di Kota Ternate Dihentikan Sementara



JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan operasi pencarian korban hilang akibat banjir bandang di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara dihentikan sementara.

“Sejauh ini tinggal satu warga yang belum berhasil ditemukan sejak bencana tersebut terjadi pada Minggu dini hari kemarin,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Kamis (29/8/2024).

Aam sapaan Abdul Muhari tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas memulai pencarian di lokasi terdampak. Operasi pencarian diawali dengan menurunkan dua ekor satwa K-9 miliki kepolisian. “Namun, upaya identifikasi lokasi korban hilang oleh satwa tersebut belum membuahkan hasil,” katanya.