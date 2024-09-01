Putri Norwegia Martha Louise Resmi Nikahi Dukun AS Pasangannya

OSLO - Putri Martha Louise dari Norwegia menikahi pasangannya sejak lama, guru spiritual Ameika Serikat (AS) Durek Verrett, pada Sabtu, (31/8/2024) dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh raja Norwegia dan bangsawan lainnya.

Pernikahan tersebut merupakan puncak dari tiga hari perayaan untuk menghormati Martha Louise, 52 tahun, pewaris keempat takhta, dan Verrett, 49 tahun, seorang dukun gadungan dari California. Pasangan tersebut pertama kali mengumumkan hubungan mereka pada 2019.

Dilansir Reuters, pasangan itu menikah di kota Geiranger yang indah di bagian barat, dengan dihadiri para bangsawan dari Swedia dan Norwegia serta teman-teman, influencer media sosial, dan selebritas Norwegia. Martha Louise, putri Raja Harald dan Ratu Sonja, mengundurkan diri dari tugas resmi kerajaan pada 2022 agar ia dapat lebih leluasa menjalankan usaha bisnisnya sendiri, dan mengatakan bahwa ia dan Verrett akan menahan diri untuk tidak menggunakan gelarnya sebagai putri dalam lingkungan komersial.

Namun, pasangan tersebut menghadapi kritik dari Istana dan anggota parlemen karena menghubungkan kegiatan komersial dengan status kerajaan Martha Louise.

Pada acara media yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan minuman keras pada Juni, pasangan tersebut memperkenalkan gin merah muda khusus untuk pernikahan tersebut, dengan label bertuliskan nama Martha Louise dan Verrett di bagian belakang botol, dan monogram merah muda yang diciptakan khusus untuk acara tersebut.

Otoritas kesehatan Norwegia memutuskan minggu ini bahwa pemasaran minuman tersebut tidak pantas.

Pernikahan pertama Martha Louise dengan penulis Norwegia Ari Behn, yang telah memberinya tiga orang anak, berakhir dengan perceraian pada 2017. Upacara pernikahan pada Sabtu, di sebuah tenda besar di luar ruangan, hanya terbuka untuk media yang mensponsori acara tersebut dan tidak disiarkan di televisi, berbeda dengan pernikahan pertama sang putri pada 2002 yang diadakan di katedral terbesar di negara itu.