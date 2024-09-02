Gempa M4,7 Guncang Pidie Jaya Aceh Malam Ini, Pusatnya Berada di Darat

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,7 mengguncang Pidie Jaya, Aceh, Senin (2/9/2024), malam ini. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 20:51 WIB.

Lokasi gempa berada pada 4.86 Lintang Utara (LU), dan 96.06 Bujur Timur (BT).

BMKG menyatakan bahwa pusat gempa berada di darat, tepatnya 28 kilometer sebelah barat daya Kabupaten Pidie Jaya.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.7, 02-Sep-24 20:51:28 WIB, Lok:4.86 LU, 96.06 BT (Pusat gempa berada di darat 28 km barat daya Kab Pidie Jaya), Kedlmn:5 Km Dirasakan (MMI) IV Mane, III Calang, II-III Nagan Raya #BMKG," tulis BMKG.



(Fakhrizal Fakhri )