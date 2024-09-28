Gempa M3,3 Guncang Jember Jatim Pagi Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,3 mengguncang Jember, Jawa Timur, Sabtu (28/9/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 06:22 WIB.

Lokasi gempa berada pada 9.46 Lintang Selatan (LS), dan 113.58 Bujur Timur (BT), tepatnya 140 kilometer sebelah barat daya Jember. Pusat gempa berada pada kedalaman 10 kilometer.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.3, 28-Sep-2024 06:22:21WIB, Lok:9.46LS, 113.58BT (140 km BaratDaya JEMBER-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )