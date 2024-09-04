Advertisement
HOME NEWS JATENG

DPW Perindo Jateng Serahkan Surat Rekomendasi pada Ahmad Luthfi–Taj Yasin

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |23:10 WIB
DPW Perindo Jateng Serahkan Surat Rekomendasi pada Ahmad Luthfi–Taj Yasin
Partai Perindo serahkan surat rekomendasi untuk Pilgub Jateng 2024 (Foto: MNC Media)
SEMARANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jateng menyerahkan surat rekomendasi kepada Ahmad Luthfi–Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) sebagai Bakal Cagub–Cawagub Jateng di Pilgub 2024. Dukungan diberikan melihat pengalaman dan rekam jejak mantan Kapolda Jateng dan mantan Wakil Gubernur Jateng itu selama memimpin Jateng.

Penyerahan surat rekomendasi diberikan langsung Sekretaris DPW Partai Perindo Jateng Bambang Anto Wibowo kepada Ahmad Luthfi di kediamannya di Kawasan Bukit Sari Kota Semarang, Selasa (3/9/2024) malam.  

“Kendati penyerahan B1-KWK sedikit terlamat, namun kader Perindo akan bekerja keras dan optimis mengusung Ahmad Luthfi – Taj Yasin, memenangkan di Pilgub Jateng 2024 ini,” kata Bambang AW.  

Sementara, Ahmad Luthfi mengaku senang dengan pemberian surat rekom dari Partai Perindo itu. Baginya, ini merupakan bentuk motivasi dan kolaborasi dukungan dalam pencalonannya di Pilgub Jateng.  

Khusus untuk para pendukungnya, Luthfi berpesan agar tidak saling menjatuhkan apalagi memfitnah pasangan lain.

“Karena pesta demokrasi harus diisi dengan hal-hal positif dan menyenangkan, kami bersama Gus Yasin ingin menang dengan cara-cara yang beretika dan bermoral,” tandasnya. 

(Angkasa Yudhistira)

      
