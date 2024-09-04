Advertisement
HOME NEWS JABAR

Perindo: Pasangan Deden Nasihin - Efa Fatimah Tawarkan Perubahan untuk Cianjur

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |19:11 WIB
CIANJUR -  Partai Perindo mengusung pasangan Dr. Deden Nasihin-dr Efa Fatimah di Pilkada Kabupaten Cianjur 2024. Pasangan Dr. Deden Nasihin-dr Efa Fatimah adalah pasangan yang ideal untuk Cianjur.

Kang Denas merupakan politisi senior yang menjabat pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur dua periode juga merupakan akademisi. Dia juga menyelesaikan Doktoral Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran.

Sedangkan pasangannya dr Efa Fatimah merupakan tokoh Perempuan Cianjur yang merupakan dokter senior. Beliau merupakan professional yang sudah lebih dari 30 tahun mengabdi di dunia Kesehatan.

“Saya optimis, Dwi Tunggal ini akan siap berkontestasi dengan menawarkan gagasan Cianjur Berkah yaitu Berdaya Saing, Khidmah dan Amanah,” ujar Ketua DPP Partai Perindo Bidang Desa dan Potensi Daerah, Gardian Muhammad, Rabu (4/9/2024).

Gagasan utama ini memiliki tujuan mengembalikan kembali Kabupaten Cianjur kemasa kejayaanya. Pasalnya, sejarah mencatat Cianjur ini pernah menjadi kabupaten paling maju, dengan hasil bumi yang melimpah beserta potensi lain yang sangat banyak.

"Hasil bumi Kabupaten Cianjur tercatat pernah menjadi salah satu top brand di eropa. Namun menjadi pertanyaan kenapa saat ini Cianjur menjadi Kabupaten paling tidak maju di Jawa Barat?” ucap Gardian.

 

