Gegara Tahanan Tewas, Polsek Kumpeh Ilir Jambi Diserang Warga

JAMBI - Sejumlah warga Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, mendatangi Polsek Kumpeh Ilir, pada Kamis 5 September 2024 malam.

Saat tiba di polsek, sejumlah warga tiba - tiba merusak dan mengobrak abrik kantor polisi, gegara seorang tahanan kasus pidana pencurian diketahui tewas di dalam sel. Akibat peristiwa ini, sejumlah ruangan di dalam polsek termasuk kaca pintu dan jendela pecah.

Kasubid Penmas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution mengatakan, kejadian ini berawal dari anggotanya yang menangkap seorang pencurian di salah satu sekolah dasar wilayah Kumpeh Ilir.

“Saat dilakukan penahanan tersangka meninggal dunia di dalam sel. Kami masih melakukan penyelidikan penyebab kematian tersangka tersebut,” kata Amin, Kamis (5/9/2024).

Sementara dari informasi yang dihimpun di lokasi, kematian tersangka pencurian ini akibat bunuh diri di dalam sel tahanan Mapolsek Kumpeh Ilir.

(Awaludin)