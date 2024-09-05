Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gegara Tahanan Tewas, Polsek Kumpeh Ilir Jambi Diserang Warga

Haisun Hafiz , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |17:59 WIB
Gegara Tahanan Tewas, Polsek Kumpeh Ilir Jambi Diserang Warga
Polsek Kumpeh Ilir dirusak warga (foto: dok ist)
A
A
A

JAMBI - Sejumlah warga Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, mendatangi Polsek Kumpeh Ilir, pada Kamis 5 September 2024 malam.

Saat tiba di polsek, sejumlah  warga tiba - tiba merusak dan mengobrak abrik kantor polisi, gegara seorang tahanan kasus pidana  pencurian  diketahui tewas di dalam sel. Akibat peristiwa ini, sejumlah ruangan di dalam polsek termasuk kaca pintu dan jendela pecah.

Kasubid Penmas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution mengatakan, kejadian ini berawal dari anggotanya yang menangkap seorang pencurian di salah satu sekolah dasar wilayah Kumpeh Ilir.

“Saat dilakukan penahanan tersangka meninggal dunia di dalam sel. Kami masih melakukan penyelidikan penyebab kematian tersangka tersebut,” kata Amin, Kamis (5/9/2024).

Sementara dari informasi yang dihimpun di lokasi, kematian tersangka pencurian ini akibat bunuh diri di dalam sel tahanan Mapolsek Kumpeh Ilir.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/337/3167076//tito-fSZ2_large.jpg
Duka di 32 Provinsi, Mendagri Catat 107 Titik Aksi Demo dan Kerusakan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/340/3153004//kasus_penganiayaan-j2zx_large.jpg
Gegara Dendam, 2 Pemuda Ini Aniaya Teman hingga Tangannya Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/340/3150221//grup_fb_gay_hebohkan_warga_jambi-Wu2k_large.jpg
Grup FB Gay Hebohkan Warga Jambi, Polisi Lakukan Penyelidikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/340/3140982//penangkapan_mafia_tanah-Y53Z_large.jpg
Gasak Mafia Tanah, Polisi Tangkap 9 Tersangka, Salah Satunya Oknum BPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137488//tongkang_batu_bara_tabrak_tiang_fender_jembatan_gentala_arasy-JPiw_large.jpg
Terulang Lagi! Jembatan Ikon Kota Jambi Ditabrak Tongkang Batu Bara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/340/3132385//ilustrasi-Kihp_large.JPG
Pertama di Indonesia, Kota Jambi Bakal Gelar Pemilihan Ketua RT Serentak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement