2 Mahasiswa Undip Berkebangsaan Asing Tewas Kecelakaan di Semarang



SEMARANG – Dua mahasiswa berkebangsaan asing asal Republik Madagaskar dan negara Rwanda tewas pada kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tunggal di Kota Semarang, Sabtu (7/9/2024). Hasil penyelidikan petugas, mereka berdua sedang berkuliah di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Insiden terjadi sekira pukul 02.17 WIB di ruas Jalan Kota Jalan Dr. Wahidin, tepatnya depan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Kecamatan Candisari, Kota Semarang.

Identitas korban: Christophe Rahelison Jean, kelahiran Madagaskar 3 Desember 1999 (25), berkebangsaan Republik Madagaskar dan Jean De Dieu Muhayimana (32), kelahiran Nyabihu – Rugera 23 Agustus 1992 berkebangsaan Rwanda.

Mereka berdua berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor polisi B 3908 UJN. Christophe Rahelison Jean yang mengemudi motor itu.

“Keduanya meninggal dunia di TKP mengalami cedera kepala berat, jenazahnya dibawa ke RSUP dr Kariadi Semarang,” ungkap Kanit Lakalantas Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Adji Setiawan.