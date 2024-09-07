Sukabumi Jabar Diguncang Tiga Kali Gempa Pagi Ini

JAKARTA - Tiga kali gempa mengguncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat, pagi ini, Sabtu (7/9/2024). Gempa dengan kekuatan paling besar tercatat dengan M4,2 yang terjadi pada pukul 06.25 WIB.

Sementara itu, gempa lainnya yakni dengan kekuatan M3,9 yang terjadi pada pukul 09.04 WIB. Kemudian, gempa dengan kekuatan M3,8 yang terjadi pukul 09.42 WIB. Tiga gempa yang tercatat tersebut memiliki kedalaman gempa yang sama yakni 10 Kilometer.

Meski begitu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa gempa yang berpusat di laut itu tidak berpotensi tsunami. Hingga saat ini belum ada informasi mengenai dampak dan kerusakan yang diakibatkan oleh guncangan gempa.

Berikut tiga kali gempa yang mengguncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat hari ini:

- Gempa Mag:4.2, 07-Sep-2024 06:25:31WIB, Lok:8.24LS, 106.84BT (142 km Tenggara KAB-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:10 Km

- Gempa Mag:3.9, 07-Sep-2024 09:04:52WIB, Lok:8.24LS, 106.82BT (142 km Tenggara KAB-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:10 Km

- Gempa Mag:3.8, 07-Sep-2024 09:42:48WIB, Lok:8.19LS, 106.88BT (138 km Tenggara KAB-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:10 Km.

(Puteranegara Batubara)