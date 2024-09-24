Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dampak Gempa M6,4 di Gorontalo: 2 Masjid dan 1 Sekolah Rusak

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |12:55 WIB
Dampak Gempa M6,4 di Gorontalo: 2 Masjid dan 1 Sekolah Rusak
Ilustrasi Gempa Bumi. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan M6,4 yang mengguncang Gorontalo, Selasa (24/9/2024) dini hari tadi, mengakibatkan dua Masjid dan satu gedung sekolah mengalami kerusakan.

“Dilaporkan terdapat dua fasilitas ibadah rusak ringan yakni Masjid Besar An-Nur Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dan Masjid Al-Ikhlas Desa Bunga Baru, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, Suteng,” kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangannya, Selasa (24/9/2024).

Sementara, Kepala Pelaksana BPBD Sulteng Akris Fattah Yunus mengatakan selain dua masjid yang rusak juga ada satu unit gedung Sekolah Dasar (SD) yang berada di Desa Bunga, Kecamatan mengalami kerusakan.

“Terdampak 2 Masjid, 1 unit sekolah SD. Bangunan yang rusak mengalami keretakan hingga dindingnya roboh. Bangunan yang mengalami kerusakan berada di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Banggai,” paparnya.

Sebelumnya, menurut hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,1. “Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi dalam lempeng Sangihe,” ujar Daryono.

Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kotamobagu, Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Pohuwato, Luwuk, Bone Bolango, Boalemo dengan skala intensitas III-IV MMI ( Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah ), dan daerah Gorontalo Utara, Buol dan Bolaang Mongondow Timur dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/340/3066323/ilustrasi_gempa_bumi-FGuX_large.jpeg
Gempa M3,4 Guncang Kota Sorong, BMKG Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/340/3066097/ilustrasi_gempa_bumi-4RZO_large.jpeg
Gempa M4,0 Guncang Kebumen, Getarannya Dirasakan hingga Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/340/3064939/ilustrasi_gempa_bumi-4lrp_large.jpg
Gempa 4,7 Magnitudo Guncang Barat Daya Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/1/3064875/pengungsi_gempa-Oczi_large.jpg
Pengungsi Gempa Butuh Tenda dan Selimut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/1/3064846/gempa_garut-xZeg_large.jpg
Gempa Hancurkan Ratusan Rumah dan Puskesmas di Kabupaten Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/525/3064398/gempa_bumi_guncang_kabupaten_garut-nRx0_large.jpg
Usai Bandung, Gempa Berkekuatan M3,5 Guncang Kabupaten Garut Siang Ini 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement