Dampak Gempa M6,4 di Gorontalo: 2 Masjid dan 1 Sekolah Rusak

JAKARTA - Gempa berkekuatan M6,4 yang mengguncang Gorontalo, Selasa (24/9/2024) dini hari tadi, mengakibatkan dua Masjid dan satu gedung sekolah mengalami kerusakan.

“Dilaporkan terdapat dua fasilitas ibadah rusak ringan yakni Masjid Besar An-Nur Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dan Masjid Al-Ikhlas Desa Bunga Baru, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, Suteng,” kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangannya, Selasa (24/9/2024).

Sementara, Kepala Pelaksana BPBD Sulteng Akris Fattah Yunus mengatakan selain dua masjid yang rusak juga ada satu unit gedung Sekolah Dasar (SD) yang berada di Desa Bunga, Kecamatan mengalami kerusakan.

“Terdampak 2 Masjid, 1 unit sekolah SD. Bangunan yang rusak mengalami keretakan hingga dindingnya roboh. Bangunan yang mengalami kerusakan berada di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Banggai,” paparnya.

Sebelumnya, menurut hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,1. “Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi dalam lempeng Sangihe,” ujar Daryono.

Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kotamobagu, Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Pohuwato, Luwuk, Bone Bolango, Boalemo dengan skala intensitas III-IV MMI ( Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah ), dan daerah Gorontalo Utara, Buol dan Bolaang Mongondow Timur dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).

(Puteranegara Batubara)