HOME NEWS JABAR

Fahmi-Dida Nomor 1 pada Pilkada Kota Sukabumi, Optimis Jemput Kemenangan

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |12:24 WIB
Fahmi-Dida Nomor 1 pada Pilkada Kota Sukabumi, Optimis Jemput Kemenangan
Pasangan Fahmi dan Dida nomor urut 1 pada Pilkada Kota Sukabumi 2024 (Foto: MNC Media)
A
A
A

SUKABUMI - Ketua Tim Pemenangan Achmad Fahmi-Dida Sembada, Wawan Juanda mengatakan, tanda-tanda kemenangan pasangan yang diusung Partai Perindo sudah terlihat dengan mendapat nomor urut 1 di Pilkada Kota Sukabumi 2024. Alasannya, kata Wawan, yakni Dida Sembada dipanggil pada paling awal dari pasangan lainnya dan juga mendapatkan bagian pertama untuk mengambil nomor urutan.

"Hasilnya mendapatkan nomor urut 1, ini pertanda bahwa kemenangan pasangan Fahmi-Dida nomor satu. Kami optimistis insya Allah akan menjemput kemenangan ini dengan santun dan juga gembira," ujar Wawan usai acara penetapan nomor urut pasangan calon (Paslon) Pilkada Kota Sukabumi 2024, Senin (23/9/2024).

Lebih lanjut Wawan mengatakan, selama ini pihaknya tidak pernah menyerang paslon kompetitor, karena bukan bagian strategi kemengan dari tim Fahmi-Dida yang akan menjemput kemenangan dengan cara yang baik sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam. 

"Menjemput takdir kemenangan itu, Allah mensyaratkan harus dengan cara yang baik, insyaallah kita tidak akan pernah menyerang lawan tetapi memberikan kebaikan-kebaikan dan itu salah satu trik kami, insyaallah menang," ujar Wawan yang juga politikus PKS yang kembali duduk di bangku DPRD Kota Sukabumi. 

Lebih lanjut Wawan mengatakan, pihaknya optimistis untuk jagoan pasangannya bisa meraih suara 70 persen pada kontestasi Pilkada serentak ini. Hal tersebut sesuai dengan hasil survei yang pernah dilakukan oleh intern tim pemenangan Fahmi-Dida.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Perindo Kota Sukabumi, Adinda Maulana Moch MS menterjemahkan nomor urut 1 yang ditetapkan KPU kepada pasangan Achmad Fahmi-Dida Sembada dengan arti akan terpilih kembali 1 kali lagi. 

 

Halaman:
1 2
      
