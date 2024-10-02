Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Oktober Berdarah, Perang Terbuka Sipil dan Anggota PKI di Jateng hingga Jatim

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |06:15 WIB
Oktober Berdarah, Perang Terbuka Sipil dan Anggota PKI di Jateng hingga Jatim
Simpatisan PKI ditangkap (foto: dok Wikipedia)
A
A
A

SARWO EDHIE WIBOWO, memimpin pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) memberantas PKI setelah gerakan yang dipimpin DN Aidit tersebut gagal.

Usai peristiwa Subuh berdarah, pada 1 Oktober 1965, PKI sempat menguasai Radio Republik Indonesia (RRI) untuk kemudian menyiarkan fitnah. Kabar soal gerakan mereka pun menyebar ke berbagai kota di luar Jakarta.

Seperti yang terjadi di Bandung. Meski ada siaran dari gerombolan Tjakrabirawa pimpinan Untung Syamsuri, sedikitnya kala itu situasi Bandung tak terjadi chaos.

“Terdengar sampai Bandung karena ada siaran radio dari pihak Untung Cs dan radiogram kepada seluruh Pangdam. Secara umum, pasca-kejadian situasi di Bandung, terutama Kodam Siliwangi, paling kondusif,” ungkap penggiat sejarah 'Historia van Bandoeng', Iman Firmansyah kepada Okezone, beberapa waktu lalu.

“Situasinya kondusif saat kejadian 1965 sampai 1966. Mungkin dari pengalaman seringnya pasukan Siliwangi bergesekan dengan kaum radikal kiri, jadi emosi mereka lebih dapat terjaga, dibanding di Jawa Tengah, Jawa Timur atau Bali,” tambahnya.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PKI Madiun Bentrokan 1 Oktober PKI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515//tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174364//sumur_lubang_buaya-Gwse_large.jpg
Cerita Penemuan Jasad Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174329//viral-x6Xw_large.jpg
Kesaksian Mengerikan Penggali Sumur Lihat Kondisi Jenazah Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174332//viral-T8MW_large.jpg
Terkuak! Dokumen Autopsi 7 Jenazah Pahlawan Revolusi Tidak Ada Bekas Penyiksaan dan Mutilasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174349//viral-C1l6_large.jpg
Bagaimana Nasib Indonesia jika Kudeta G30S PKI Berhasil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173902//sejarah-Hx7p_large.jpg
Kejadian Aneh saat Serbuan PKI ke Pesantren Sarang, Pemberontak Komunis Lumpuh Disabet Rotan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement