Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jokowi: Tanpa Air Jangan Membayangkan NTT Akan Makmur dan Sejahtera 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |10:50 WIB
Jokowi: Tanpa Air Jangan Membayangkan NTT Akan Makmur dan Sejahtera 
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa air menjadi bagian sangat penting pada provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, kunci kemakmuran di NTT adalah air.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat meresmikan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/10/2024).

"Air merupakan barang yang sangat vital yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari apalagi di NTT. Air begitu sangat pentingnya sangat vital," kata Jokowi.

Kepala Negara mengatakan bahwa dengan adanya air masyarakat dapat menanam padi, singkong hingga jagung. Tanpa air, menurut Jokowi, NTT akan sulit untuk makmur dan sejahtera.

"Utamanya sekali lagi di NTT, kunci kemakmuran di NTT adalah air. Tanpa air jangan membayangkan provinsi kita NTT akan makmur dan sejahtera," kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah selama 10 tahun telah membangun 4 bendungan di NTT. Salah satunya adalah bendungan Temef.

"Oleh sebab itu Pemerintah dalam 10 tahun ini telah membangun bendungan di NTT, ada 4. Bendungan Rotiklot, Bendungan Raknamo, Bendungan Napun Gete, dan Bendungan Temef," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/337/3077137/lukisan_jokowi-GChk_large.jpg
Lukisan Raksasa Jokowi di Istana Curi Perhatian Menteri Baru, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/337/3076698/prabowo-eKcG_large.jpg
Diantar Prabowo, Jokowi Akan Pulang ke Solo Pakai Pesawat TNI AU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/337/3076571/jokowi-AHjB_large.jpg
Istana Gelar Upacara Pisah Sambut Jokowi ke Prabowo Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/337/3076174/jokowi-dMNf_large.jpg
Tawa Canda Jokowi, Prabowo dan Maruf Amin saat Makan Siang Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/337/3076154/jokowi-KrEs_large.jpg
Pamit ke Menteri, Jokowi: Minggu Siang Saya Akan Pulang ke Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/337/3076143/jokowi-wg26_large.jpg
Momen Hangat Makan Siang Terakhir Jokowi dan Menteri, Terselip Pesan untuk Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement