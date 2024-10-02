Jokowi: Tanpa Air Jangan Membayangkan NTT Akan Makmur dan Sejahtera

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa air menjadi bagian sangat penting pada provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, kunci kemakmuran di NTT adalah air.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat meresmikan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/10/2024).

"Air merupakan barang yang sangat vital yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari apalagi di NTT. Air begitu sangat pentingnya sangat vital," kata Jokowi.

Kepala Negara mengatakan bahwa dengan adanya air masyarakat dapat menanam padi, singkong hingga jagung. Tanpa air, menurut Jokowi, NTT akan sulit untuk makmur dan sejahtera.

"Utamanya sekali lagi di NTT, kunci kemakmuran di NTT adalah air. Tanpa air jangan membayangkan provinsi kita NTT akan makmur dan sejahtera," kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah selama 10 tahun telah membangun 4 bendungan di NTT. Salah satunya adalah bendungan Temef.

"Oleh sebab itu Pemerintah dalam 10 tahun ini telah membangun bendungan di NTT, ada 4. Bendungan Rotiklot, Bendungan Raknamo, Bendungan Napun Gete, dan Bendungan Temef," ungkapnya.