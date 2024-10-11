Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 Mendarat Perdana di Bandara Nusantara 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |09:45 WIB
Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 Mendarat Perdana di Bandara Nusantara 
Presiden Jokowi gunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 Mendarat Perdana di Bandara Nusantara (foto: dok Biro Pres)
PENAJAM PASER - Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pertama kalinya dengan pesawat kepresidenan Boeing 737-800, di Bandar Udara (Bandara) Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 yang berbadan besar itu mampu mengangkut 90 hingga 100 penumpang. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah mendarat dengan Pesawat Kepresidenan RJ-85 pada 24 September lalu. 

Dari pantauan lokasi, Presiden Jokowi mendarat di bandara Nusantara sekitar pukul 09.53 WITA. Diketahui, pesawat yang membawa Kepala Negara itu lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta pukul 07.00 WIB.

Turun dari pesawat, Jokowi yang didampingi Ibu Iriana Jokowi langsung disambut oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang terlebih dulu telah berada di Bandara Nusantara.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
