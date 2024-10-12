Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Viral! Aksi Heroik Polisi Kejar Pelaku Pencurian Ban Serep Tronton di Tol Cipali 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |14:11 WIB
Viral! Aksi Heroik Polisi Kejar Pelaku Pencurian Ban Serep Tronton di Tol Cipali 
Aksi Heroik Polisi Kejar Pelaku Pencurian Ban Serep Tronton di Tol Cipali. Foto: Tangkapan Layar.
A
A
A

CIREBON - Aksi heroik Polisi Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jawa Barat, memburu mobil minibus milik pelaku pencurian ban serep truk tronton di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, viral di media sosial. 

Dalam video amatir terlihat petugas memburu pelaku yang berupaya kabur di ruas Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) KM 156 ke pematang sawah sambil menembakkan senpi ke udara sebagai tanda peringatan. Namun, dari lima pelaku satu berhasil diamankan sisanya masih dalam pengejaran.

Kapolsek Gempol, Kompol Rynaldi menjelaskan kronologis berawal dari kejadian itu berlokasi di jalan pintu masuk Tol Palimanan, Kabupaten Cirebon. Dengan modus operandi ketika korban atau sopir tronton sedang tertidur.

"Pelaku menjalankan aksinya dengan menggunakan satu unit kendaraan roda empat kemudian berhenti lalu mengambil dengan cara mencongkel, membuka dengan peralatan yang telah disiapkan kemudian masuk ke dalam tol. Pelaku 5 orang berhasil diamankan satu orang oleh PJR Lantas Polda Jabar inisial pelaku SP beralamat di Karawang dan saat ini kami melakukan pemeriksaan. Pelaku lainnya dalam pengejaran," kata Rynaldi.

"Pelaku dikenakan Pasal 363 Ayat 1. Barang bukti 8 item, kendaraan, ban, alat, handphone dan lainnya," tambahnya.

Sementara itu, Polsek Gempol masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang berhasil melarikan diri.

(Puteranegara Batubara)

      
