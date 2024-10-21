Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ledakan Hantam Tank, Komandan Militer Israel Tewas di Gaza

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |07:08 WIB
Ledakan Hantam Tank, Komandan Militer Israel Tewas di Gaza
Ledakan hantam tank Israel tewaskan komandan senior (Dok. Reuters)
A
A
A

GAZA - Salah satu komandan senior militer Israel (IDF), tewas dalam operasi pemburuan Hamas di Jabaliya, Gaza Utara. Berdasar informasi yang dilansir dari Aljazeera, pimpinan militer tersebut adalah Kolonel Ahsan Daksa (41). 

Ahsan Daksa adalah komandan Brigade Armoured 401, ia tewas usai ledakan menghantam tank-nya saat operasi di Jabaliya.

Juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari  mengatakan komandan batalion lainnya dan dua perwira terluka ringan dalam operasi itu.

"Mereka melangkah keluar [tank] untuk mengamati daerah itu dan terkena bahan peledak," kata Hagari, seperti dikutip, Senin (21/10/2024).

IDF diketahui terus melancarkan serangan darat dan udara yang mematikan di Jabaliya dan wilayah lain di Gaza utara sejak awal bulan ini. Daniel Hagari mengatakan, brigade yang dikomandoi Ahmad Daksa tengah memimpin serangan memburu sisa miisi Hamas di Jabaliya. 

Militer Israel mengklaim serangan udara dan darat itu tetap dilakukan untuk mencegah milisi Hamas berkumpul kembali.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
