Prabowo Tak Pernah Ada Rencana Kunjungi Israel

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono kembali menegaskan bahwa tidak pernah ada rencana Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Israel. Pernyataan ini membantah propanda media Israel yang menyebut Kepala Negara RI berencana mengunjungi negaranya.

"Tidak," kata Sugiono saat tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, usai mendampingi lawatan Presiden Prabowo ke KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir, Selasa (14/10/2025).

Dia melanjutkan, bahwa rencana kepala negara sebatas berkunjung ke Mesir, setelahnya langsung kembali ke tanah air. "Ini buktinya kita pulang hari ini ya kan," kata Sugiono.

Sugiono juga membantah pemberitaan dari media Israel yang menyebut Presiden Prabowo marah atas pemberitaan mereka mengenai rencana kunjungan, kemarahan itu yang kemudian disebut menjadi alasan Prabowo membatalkan kunjungan ke Israel.

"Tidak ada marah-marah karena kemarin kita semua fokus di acara penandatangan itu yang prosesnya juga sebenarnya cukup lama dari jam 2, acaranya itu baru terlaksana sekitar jam 6 sore atau jam 7," kata Sugiono.