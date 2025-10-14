Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tak Pernah Ada Rencana Kunjungi Israel

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |17:34 WIB
Prabowo Tak Pernah Ada Rencana Kunjungi Israel
Prabowo Tak Pernah Ada Rencana Kunjungi Israel
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono kembali menegaskan bahwa tidak pernah ada rencana Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Israel. Pernyataan ini membantah propanda media Israel yang menyebut Kepala Negara RI berencana mengunjungi negaranya.

"Tidak," kata Sugiono saat tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, usai mendampingi lawatan Presiden Prabowo ke KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir, Selasa (14/10/2025).

Dia melanjutkan, bahwa rencana kepala negara sebatas berkunjung ke Mesir, setelahnya langsung kembali ke tanah air. "Ini buktinya kita pulang hari ini ya kan," kata Sugiono.

Sugiono juga membantah pemberitaan dari media Israel yang menyebut Presiden Prabowo marah atas pemberitaan mereka mengenai rencana kunjungan, kemarahan itu yang kemudian disebut menjadi alasan Prabowo membatalkan kunjungan ke Israel.

"Tidak ada marah-marah karena kemarin kita semua fokus di acara penandatangan itu yang prosesnya juga sebenarnya cukup lama dari jam 2, acaranya itu baru terlaksana sekitar jam 6 sore atau jam 7," kata Sugiono.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/18/3176632/prabowo-huBS_large.jpg
Momen Trump Dua Kali Puji Prabowo di KTT Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176142/prabowo_subianto-1T8j_large.jpg
Prabowo Bertemu Ketua MPR dan Sejumlah Menteri di Hambalang Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175941/gerindra-CRfo_large.jpg
Anies Sindir soal Pejabat Koneksi, Gerindra: Semua Presiden Punya Cara Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175903/prabowo-jn9Q_large.jpg
Prabowo Santuni Keluarga Prajurit Gugur Jelang HUT Ke-80 TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175740/projo-EoIT_large.jpg
Projo Bantah Narasi Pertemuan Prabowo-Jokowi Bahas Keluarga: Emang Ini Sinetron?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174943/prabowo-4hH9_large.jpg
Menyibak Tabir Pertemuan Empat Mata Jokowi dengan Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement