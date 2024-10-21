Advertisement
HOME NEWS JATENG

Petugas Damkar Kewalahan Evakuasi Jenazah Pria Berbobot 200 Kg dari Lantai Dua

Eddie Prayitno , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |08:27 WIB
Petugas Damkar Kewalahan Evakuasi Jenazah Pria Berbobot 200 Kg dari Lantai Dua
Petugas kewalahan evakuasi jenazah pria berbobot 200 Kg (Foto : iNews)
A
A
A

KENDAL - Petugas gabungan pemadam kebakaran dan BPBD Kendal Jawa Tengah, kewalahan saat mengevakuasi jenazah seorang laki-laki dengan berat 200 kilogram (kg) dari lantai dua sebuah bengkel alat berat, Senin (21/10/2024).

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Lingkar Kaliwungu. Laki-laki obesitas tersebut ditemukan meninggal dunia di lantai dua setelah sebelumnya mengeluh batuk namun tidak mau berobat ke rumah sakit.
 
Evakuasi jenazah laki-laki obesitas tersebut berjalan dramatis karena lokasi sempit dan tangga yang menurun tajam. Dibutuhkan lebih dari sepuluh orang petugas gabungan dari Damkar, BPBD Kendal serta petugas ambulans yang mendapatkan laporan bantuan evakuasi.
 
Petugas sempat kewalahan dan kesulitan saat akan mengevakuasi jenasah laki-laki obesitas dari lantai dua karena  tangga sangat sempit.

"Dibutuhkan waktu sekira 1 jam untuk bisa mengevakuasi jenazah. Proses evakuasi tidak menggunakan alat berat, cukup menggunakan tandu namun butuh personel banyak," ujar petugas BPBD Kendal, Asep Sayidi.
 
Pria obesitas tersebut diketahui bernama  Evan Verdi Surya Utama, salah satu karyawan bengkel alat berat yang berada di Jalur Lingkar Kaliwungu. Menurut adik korban, Alfian, mengatakan kakaknya sebelum meninggal tidak mengeluh apapun, namun hanya batuk biasa dan sudah diberi obat batuk warung.

 

Halaman:
1 2
      
