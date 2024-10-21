Gempa M4,5 Guncang Lumajang Jatim

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4,5 mengguncang Lumajang, Jawa Timur, Senin (21/10/2024), sekira pukul 03.29 WIB.



"Gempa Mag:4.5, 21-Oct-2024 03:29:40WIB, Lok:8.06LS, 113.40BT (20 km TimurLaut LUMAJANG-JATIM)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam akun X, seperti dikutip.

Kedalaman gempa tersebut berada di 161 Km.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas.

(Angkasa Yudhistira)