Gempa M3,7 Guncang Aceh Selatan, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,7 mengguncang Aceh Selatan, Aceh, Sabtu (19/10/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa gempa berlangsung pukul 05:16 WIB.

BMKG menyatakan bahwa pusat gempa berada di darat, tapatnya 36 kilometer sebelah tenggara Aceh Selatan. Gempa berada pada kedalaman 3 kilometer.

Lokasi gempa berada pada 3.03 Lintang Utara (LU), dan 97.44 Bujur Timur (BT).

"#Gempa (UPDATE) Mag:3.7, 19-Okt-24 05:16:03 WIB, Lok:3.03 LU, 97.44 BT (Pusat gempa berada di darat 36 km Tenggara KAB-ACEH SELATAN), Kedlmn:3 Km Dirasakan (MMI) III Aceh Selatan #BMKG," tulis BMKG.



(Fakhrizal Fakhri )