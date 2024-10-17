Gempa M4,5 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,5 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara, pada Kamis (17/10/2024), sekira pukul 16.58 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 5,81 Lintang Utara - 126.07 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.5, 17-Oct-2024 16:58:06WIB, Lok:5.81LU, 126.07BT (212 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:108 Km," tulis BMKG.

Hingga saat ini belum diketahui dampak dari gempa tersebut.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tutupnya.



(Awaludin)