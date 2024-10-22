Nama-Nama yang Sempat ke Kertanegara tapi Tak Dilantik Jadi Menteri atau Wamen: Raffi Ahmad hingga Gus Miftah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan nama Menteri dan Wakil Menteri yang tergabung dalam kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10) malam. Mayoritas nama-nama yang diumumkan sebelumnya telah dipanggil Prabowo ke kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan.

Meski begitu ada juga sosok yang sebelumnya telah mendatangi Kertanegara, namun namanya tak disebut Prabowo saat pengumuman kemarin malam.

Contohnya, pada Selasa (15/10), saat itu Prabowo memanggil sosok yang disebut sebagai calon Wakil Menteri. Di hari itu, Raffi Ahmad dan Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) tiba bersamaan. Lalu ada juga Musisi Yovie Widianto dan Budiman Sudjatmiko.

Sosok Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman juga sempat merapat ke Kertanegara. Namun saat pengumuman calon wakil menteri, namanya tak disebut oleh Prabowo Subianto.

Berikut nama-nama wakil menteri yang diumumkan Presiden Prabowo:

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

Wakil Menteri Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan