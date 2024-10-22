Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nama-Nama yang Sempat ke Kertanegara tapi Tak Dilantik Jadi Menteri atau Wamen: Raffi Ahmad hingga Gus Miftah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |03:02 WIB
Nama-Nama yang Sempat ke Kertanegara tapi Tak Dilantik Jadi Menteri atau Wamen: Raffi Ahmad hingga Gus Miftah
Raffi Ahmad
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan nama Menteri dan Wakil Menteri yang tergabung dalam kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10) malam. Mayoritas nama-nama yang diumumkan sebelumnya telah dipanggil Prabowo ke kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan.

Meski begitu ada juga sosok yang sebelumnya telah mendatangi Kertanegara, namun namanya tak disebut Prabowo saat pengumuman kemarin malam.

Contohnya, pada Selasa (15/10), saat itu Prabowo memanggil sosok yang disebut sebagai calon Wakil Menteri. Di hari itu, Raffi Ahmad dan Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) tiba bersamaan. Lalu ada juga Musisi Yovie Widianto dan Budiman Sudjatmiko.

Sosok Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman juga sempat merapat ke Kertanegara. Namun saat pengumuman calon wakil menteri, namanya tak disebut oleh Prabowo Subianto.

Berikut nama-nama wakil menteri yang diumumkan Presiden Prabowo:

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

Wakil Menteri Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/33/3179395//rafi_ahmad-5alY_large.jpg
Raffi Ahmad Prihatin dengan Kasus Narkoba Ammar Zoni: Harus Kita Selamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/629/3179370//raffi_nagita-68Ok_large.jpg
Raffi Ahmad Ingin Nagita Slavina Hamil Lagi: Doain Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/33/3179365//raffi_ahmad_menuju_kediaman_prabowo-SOar_large.jpeg
Raffi Ahmad Bakal Kunjungi Nusakambangan, Temui Ammar Zoni? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925//raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178872//prabowo_subianto-Nv8f_large.jpg
Kinerja Seskab Teddy Memuaskan dan Masuk 5 Besar di Kabinet, Ini Kata Pengamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178796//purbaya-qsTW_large.jpg
Riset IDSIGTH: Purbaya hingga AHY Jadi Menteri Favorit di Kabinet Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement