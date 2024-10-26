Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Truk Hantam Sepeda Motor Ditumpangi Satu Keluarga, Pelajar SMP Tewas

Ricky Susan , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |01:02 WIB
Truk Hantam Sepeda Motor Ditumpangi Satu Keluarga, Pelajar SMP Tewas
Ilustrasi
A
A
A

CIANJUR — Sebuah truk tangki bermuatan air dengan nomor polisi B 9509 PFA mengalami rem blong dan menabrak sepeda motor Honda Beat bernomor polisi F 2403 ZU yang tengah melintas, di Jalan Raya Lingkar Selatan, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jumat (25/10/2024).

Akibatnya, seorang pelajar SMP meninggal dilokasi lantaran mengalami luka yang serius.

Informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi saat truk yang melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur itu kehilangan kendali saat melintasi perempatan lampu merah. 

Rem truk tiba-tiba tidak berfungsi sehingga sopir tidak mampu mengendalikan laju kendaraan. Akibatnya, truk menabrak sepeda motor yang berada di depannya dan menyeretnya sejauh kurang lebih 300 meter.

Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh satu keluarga, yakni seorang ayah bernama Nandang (48) dan dua anaknya, Nazrin (13) dan Alfatih (3).

Dalam kecelakaan ini, Nazrin meninggal dunia di tempat. Ayahnya, Nandang, mengalami luka berat, sementara Alfatih menderita luka ringan. Kedua korban luka telah mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit RSDH Cianjur.

“Korban meninggal dunia adalah Nazrin, sedangkan ayahnya mengalami luka berat dan saat ini masih dalam perawatan intensif. Kami terus menyelidiki penyebab pasti dari rem blong ini,” tutur Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Cianjur, Ipda Ikra Cakra, Jumat (25/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180252//arya_daru-xdKq_large.jpg
Keluarga Arya Daru Minta Polisi Bongkar Pemeriksaan Vara dan Dion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862//kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179771//kecelakaan-x7gh_large.jpg
Tragis! Lansia di Cakung Ditabrak Motor dan Mobil hingga Tewas di Cakung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179683//mayat_bayi_di_kali_lodan-73uk_large.jpg
Tragis! Bayi Perempuan Ditemukan Tewas di Kali Lodan, Diduga Terjatuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179693//korban_tewas_kecelakaan_motor_di_depok-6XUt_large.jpg
Motor Terseret 15 Meter, Pengendara Tewas Usai Tabrak Separator di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179669//mobil_lexus_ringsek_tertimpa_pohon_di_pondok_indah-iVED_large.jpeg
Mantan Bos Danareksa Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah, Begini Kronologinya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement