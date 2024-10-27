Suswono Pastikan KJP Plus Akan Tetap Berjalan!

JAKARTA - Calon wakil gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 1, Suswono memastikan bahwa Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus akan tetap ada jika dia dan Ridwan Kamil terpilih.

"Ya kita pastikan KJP Plus akan tetap jalan. Jadi, tidak ada yang tadi kekhawatiran warga itu, tidak perlu khawatir," katanya di Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Sabtu (26/10/2024).

Suswono menegaskan, dirinya bersama Ridwan Kamil akan meneruskan program yang sudah bagus dari pemerintahan sebelumnya.

Untuk itu, kata Suswono, KJP Plus akan diteruskan, sejalan dengan program pendidikan gratis yang dimiliki pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1, guna akses pendidikan berkualitas bagi semua warga, tidak hanya di negeri, namun juga swasta.

"Karena kami intinya pada sesuatu yang pernah warga rasakan manfaatnya, dan membuat warga senang, kita pertahan kan, bahkan kita tingkatkan. Maka, plusnya nanti tambahan gratis buntuk swasta juga," katanya.

"Yang penting kita bisa bicara nanti dengan DPRD-nya bagaimana harapan warga bisa dipenuhi," sambungnya.

(Arief Setyadi )