Pamit Jogging, Perempuan Paruh Baya Ditemukan Tewas di Sawah

BOGOR - Perempuan paruh baya berinisial AT (52) ditemukan tewas di area persawahan Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Jasadnya sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo mengatakan peristiwa itu diketahui warga sekira pukul 08.30 WIB. Dimana, ditemukan mayat perempuan di area persawahan dalam kondisi tertelungkup.

"Dibalikkan posisi tubuhnya dan digotong bersama warga," kata Waluyo, Minggu (27/10/2024).

Rupanya, mayat tersebut diketahui berinisial AT yang juga warga sekitar. Jasadnya langsung dibawa oleh warga ke rumah duka untuk dimakamkan.

"Hasil penyelidikan menurut keluarga korban, korban pagi-pagi pamit mau jogging sekira pukul 06.30 WIB berangkat dari rumah," ungkapnya.

Pihak keluarga pun menolak untuk dilakukanya proses otopsi. Keluarga menyebut almarhumah memang memiliki riwayat sakit jantung dan telah menerima kejadian tersebut sebagai takdir.

"Keluarga menerima atas kejadian tersebut dan tidak ingin melanjutkan perkara ini ke pihak kepolisian," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)