Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pamit Jogging, Perempuan Paruh Baya Ditemukan Tewas di Sawah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |01:01 WIB
Pamit <i>Jogging</i>, Perempuan Paruh Baya Ditemukan Tewas di Sawah
Ilustrasi
A
A
A

BOGOR - Perempuan paruh baya berinisial AT (52) ditemukan tewas di area persawahan Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Jasadnya sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo mengatakan peristiwa itu diketahui warga sekira pukul 08.30 WIB. Dimana, ditemukan mayat perempuan di area persawahan dalam kondisi tertelungkup.

"Dibalikkan posisi tubuhnya dan digotong bersama warga," kata Waluyo, Minggu (27/10/2024).

Rupanya, mayat tersebut diketahui berinisial AT yang juga warga sekitar. Jasadnya langsung dibawa oleh warga ke rumah duka untuk dimakamkan.

"Hasil penyelidikan menurut keluarga korban, korban pagi-pagi pamit mau jogging sekira pukul 06.30 WIB berangkat dari rumah," ungkapnya.

Pihak keluarga pun menolak untuk dilakukanya proses otopsi. Keluarga menyebut almarhumah memang memiliki riwayat sakit jantung dan telah menerima kejadian tersebut sebagai takdir.

"Keluarga menerima atas kejadian tersebut dan tidak ingin melanjutkan perkara ini ke pihak kepolisian," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor mayat wanita cibinong mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180252//arya_daru-xdKq_large.jpg
Keluarga Arya Daru Minta Polisi Bongkar Pemeriksaan Vara dan Dion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179683//mayat_bayi_di_kali_lodan-73uk_large.jpg
Tragis! Bayi Perempuan Ditemukan Tewas di Kali Lodan, Diduga Terjatuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179651//wanita_tewas_usai_pulang_dari_kelab_malam-G5iv_large.jpg
Pulang dari Kelab Malam, Wanita Ini Tewas di Depan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179110//viral-pyS0_large.jpg
Hujan dan Angin Kencang Landa Kabupaten Bogor, Puluhan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178203//mayat-Ez6e_large.jpg
Geger, Tengkorak Manusia Ditemukan di Dalam Got Sawah Besar Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178155//mayat-SFmT_large.jpg
Fakta Baru, Terapis Wanita Tewas di Pejaten Pernah Kerja di Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement