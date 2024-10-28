Kaesang Sambangi Kampung Nelayan di Belitung, Kampanyekan Erzaldi Rosman

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyambangi kampung nelayan di Tanjung Binga, Belitung. Dia didampingi calon Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman.

Di lokasi, Kaesang banyak berdiskusi dengan Erzaldi terkait kendala yang dialami nelayan. Pasalnya, dia melihat kondisi parak ikan asin yang yang ternyata kurang memadai dan keadaan kapal nelayan.

Kaesang juga meminta nelayan untuk tidak sungkan mengajukan pertanyaan program milik Erzaldi. "Saya di sini kepingin tanya-tanya kepada bapak dan ibu semuanya, keluhannya apa? Supaya apa, supaya nanti kita bisa nagih Pak Erzaldi," ujar Kaesang, Senin (28/10/2024).

Karena itu, Kaesang mengajak nelayan agar memberikan kepercayaan kepada Erzaldi di Pilgub Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga nelayan bisa menagih janjinya.

Sementara itu, Erzaldi Rosman merasa bersyukur Kaesang bisa mendampinginya berkampanye. Dia menjelaskan, masyarakat Tanjung Binga hampir 90 persen mayoritas bekerja sebagai nelayan.