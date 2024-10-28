Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kaesang Sambangi Kampung Nelayan di Belitung, Kampanyekan Erzaldi Rosman

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |22:10 WIB
Kaesang Sambangi Kampung Nelayan di Belitung, Kampanyekan Erzaldi Rosman
Kaesang Pangarep sambangi kampung nelayan di Belitung (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyambangi kampung nelayan di Tanjung Binga, Belitung. Dia didampingi calon Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman.

Di lokasi, Kaesang banyak berdiskusi dengan Erzaldi terkait kendala yang dialami nelayan. Pasalnya, dia melihat kondisi parak ikan asin yang yang ternyata kurang memadai dan keadaan kapal nelayan.

Kaesang juga meminta nelayan untuk tidak sungkan mengajukan pertanyaan program milik Erzaldi. "Saya di sini kepingin tanya-tanya kepada bapak dan ibu semuanya, keluhannya apa? Supaya apa, supaya nanti kita bisa nagih Pak Erzaldi," ujar Kaesang, Senin (28/10/2024). 

Karena itu, Kaesang mengajak nelayan agar memberikan kepercayaan kepada Erzaldi di Pilgub Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga nelayan bisa menagih janjinya.

Sementara itu, Erzaldi Rosman merasa bersyukur Kaesang bisa mendampinginya berkampanye. Dia menjelaskan, masyarakat Tanjung Binga hampir 90 persen mayoritas bekerja sebagai nelayan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176012//logam_tanah_jarang-0TLw_large.jpg
5 Fakta Logam Tanah Jarang Bernilai Fantastis, Harta Karun RI yang Jadi Rebutan Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174951//presiden_prabowo-nXhz_large.jpg
Harta Karun Tanah Jarang Capai Rp128 Triliun, Prabowo: Jangan Dicuri Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/337/3166869//pemerintah-4ODQ_large.jpg
Kaesang: PSI Dukung Presiden Prabowo Sikat Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163438//pemerintah-ZYHa_large.jpg
HUT ke-80 RI, Ustazd Das’ad: Anak Muda Penentu Arah Perubahan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163388//pemerintah-3WIJ_large.jpg
HUT ke-80 RI, Kaesang: Program Prabowo Berikan Kemerdekaan kepada Masyarakat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/408/3159806//raline_shah_di_danau_kaolin-tOyB_large.JPG
Pesona Danau Kaolin, Tempat Presiden Jomblo Raline Shah Liburan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement