HOME NEWS JABAR

Banjir dan Longsor di Sukabumi, 3 Orang Tewas dan 4 Masih Dalam Pencarian 

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |19:00 WIB
Banjir dan Longsor di Sukabumi, 3 Orang Tewas dan 4 Masih Dalam Pencarian 
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin (foto: Okezone/Dharmawan)
A
A
A

SUKABUMI - Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Machmudin mengungkapkan korban bencana alam di Sukabumi bertambah menjadi 3 orang meninggal dunia, dan 4 orang masih dalam pencarian. 

Total keseluruhan 7 korban yang merupakan dampak dari bencana longsor tersebut, 1 orang korban meninggal dunia terjadi di Kecamatan Simpenan, 2 orang korban terjadi di Kecamatan Tegalbuleud.

Sedangkan untuk korban yang tertimbun masih dalam pencarian, 1 orang korban terjadi di Kecamatan Gegerbitung, 1 orang korban di Kecamatan Pabuaran dan 2 orang korban terjadi di Kecamatan Tegalbuleud.

Hal tersebut dikatakan Bey Machmudin saat melakukan peninjauan ke lokasi bencana pergerakan tanah di Kampung Cihonje, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.

“Iya, barusan dapat laporan lagi, katanya ada 3 warga yang meninggal dunia akibat terdampak bencana tanah longsor,” ujar Bey Machmudin yang didampingi Kapolda Jabar, Irjen Akhmad Wiyagus di lokasi penampungan, Kamis (5/12/2024).

 

