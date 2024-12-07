Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Personel Polri Gugur Saat Tugas Evakuasi Korban Bencana Alam di Sukabumi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |12:46 WIB
Personel Polri Gugur Saat Tugas Evakuasi Korban Bencana Alam di Sukabumi
Personel Polri Bripka Miftahu Rochman Gugur Saat Tugas Evakuasi Korban Bencana Alam di Sukabumi. Foto: Dok Humas Polri.
A
A
A

JAKARTA – Seorang personel Polri, Bripka Miftahu Rochman meninggal dunia saat bertugas melakukan evakuasi korban bencana alam di Sukabumi, Jawa Barat (Jabar). Personel Polsek Lengkong itu gugur saat dinas di wilayah Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi.

Bencana alam longsor dan banjir bandang di Sukabumi, membuat almarhum bekerja keras tanpa henti. Sebelumnya, pada Selasa, 3 Desember 2024, Bripka Miftahu melaksanakan tugas piket rutin di Mako Polsek Lengkong. Namun, keesokan harinya, ia langsung terjun ke lapangan membantu proses evakuasi dan pengamanan bencana.

Dedikasi tinggi Bripka Miftahu tampak saat ia tetap bertugas di tengah kondisi fisik yang mulai menurun. Sekitar pukul 13.30 WIB, almarhum sempat kehilangan kesadaran dan langsung dilarikan ke Puskesmas Lengkong untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun, kondisinya terus memburuk sehingga dirujuk ke RSUD Jampang Kulon pada malam harinya.

Meski telah mendapatkan perawatan intensif, Bripka Miftahu mengembuskan napas terakhir pada Jumat, 6 Desember 2024, sekitar pukul 07.00 WIB. Kabar duka ini langsung disampaikan kepada rekan sejawat dan keluarganya. Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam atas kepergian almarhum. 

“Bripka Miftahu adalah sosok anggota Polri yang berdedikasi tinggi, rela mengorbankan tenaga dan jiwa demi tugas kemanusiaan. Dedikasi dan pengabdiannya menjadi teladan bagi kita semua,” kata Samian, Sabtu (7/12/2024). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189412/polri-TtSy_large.jpg
Polri Luncurkan Layanan Pengaduan, Warga Bisa Lapor via WhatsApp!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188951/bencana_sumatera-sJIt_large.jpg
12 Ribu Personel Polri Diterjunkan di 3 Wilayah Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187621/dpr-k3vu_large.jpg
DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720/polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697/polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement