Warga Pamboang Geger, Ikan Mola-mola Terdampar di Pantai, Pertanda Apa?

MAJENE – Warga Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) digegerkan dengan munculnya ikan mola-mola yang terdampar di Pantai Pamboang, Sabtu (7/12/2024).



Kemunculan Ikan Mola-mola itu pun mendadak membuat geger warga dan berdatangan ke lokasi, tidak hanya ke lokasi warganet pun ikut heboh karena menduga aka nada bahaya yang bakal terjadi dengan kemunculan ikan langka itu.

“Ya Allah pertanda apakah ini, ikan mola-mola terdampar di daerah Kecamatan Pamboang dekat SMK Kelautan, hindarkan lah segala mara bahaya Ya Allah,” kata Muliana dalam postingannya di Facebook, Sabtu (7/12/2024).

Sontak saja, postingan tersebut membuat heboh warganet dan membanjiri postingan di media sosial. Sebagian dari mereka berdoa agar kemunculan ikan langka itu sebagai pertanda baik dan daerah tersebut terhindar dari bencana.

“Ya Allah semoga kita semua dijauhkan dari marabahaya dan tetap dalam lindungan-Mu Ya Allah dan semoga ini pertanda baik untuk kita semua,” timpal Roslina Lina.