HOME NEWS NUSANTARA

Kantor Pajak di Lampung Dibakar, Aksi Pelaku Terekam CCTV

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |16:37 WIB
Kantor Pajak di Lampung Dibakar, Aksi Pelaku Terekam CCTV
Kantor Pajak di Lampung Utara dibakar (Foto: Dok Polres Lampung Utara/Okezone)
A
A
A

LAMPUNG UTARA - Ruang Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan terbakar, Sabtu 7 Desember 2024.

Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Stefanus Reinaldo Nuswantoro Boyoh mengatakan, sekitar pukul 07.00 WIB, satpam kantor tersebut mencium adanya bau asap. 

Setelah dilakukan pengecekan, ternyata salah satu ruangan di gedung tersebut terbakar. Kemudian, saksi langsung memanggil saksi lain untuk memadamkan api.

"Setelah mendapatkan laporan kebakaran tersebut, Unit Reskrim langsung melakukan pengecekan tempat kejadian perkara," ujar Stefanus saat dikonfirmasi, Minggu (8/12/2024). 

Stefanus menuturkan, berdasarkan hasil oleh tempat kejadian perkara (TKP), terduga pelaku pembakaran gedung itu terekam CCTV saat aksi pembakaran dilakukan. "Pelaku terlihat menggeser arah CCTV," kata dia. 

Stefanus menambahkan, dalam peristiwa tersebut, pihaknya menyita sejumlah barang bukti di antaranya selembar kertas bergambar denah lokasi kantor, dua batang pipa yang digunakan untuk mengubah arah CCTV oleh pelaku.

Kasat menyebutkan, akibat kebakaran tersebut, alat tulis kantor, laptop, ac komputer, dan arsip berkas. "Pelaku sudah diamankan. Saat ini, sedang dalam proses pemeriksaan," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
