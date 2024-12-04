Kebakaran Pakuwon Mall Jogja Bersumber dari Gudang Karpet

JAKARTA - Kebakaran melanda Pakuwon Mall Jogja, di ring road utara, Depok, Sleman, Yogyakarta, Rabu (4/12/2024). Titik kebakaran berada di gudang penyimpanan karpet.

Peristiwa itu sempat membuat para pengunjung panik dan keluar dari pusat perbelanjaan tersebut. Sementara asap mengepul di dalam mal.

Koordinator Pemadam Kebakaran UGM, Gunawan, mengatakan, pihaknya mendapat laporan adanya kebakaran di mal sekitar pukul 15.24 WIB. Kemudian, bersama Damkar Sleman langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemadaman.

Gunawan menyatakan, kebakaran tejadi di salah satu ruangan mal di lantai dua yang dijadikan gudang penyimpanan karpet. "Gudang penyimpanam karpet, letaknya di lantai 2," ujarnya.

Sementara itu, kurang dari satu jam setelah pemadaman dilakukan, para pengunjung maupun karyawan mal kembali diperbolehkan masuk ke pusat perbelanjaan tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas.

"Belum diketahui penyebabnya masih dalam penanganan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )